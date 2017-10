New Body Award: McFit kürt seine Topmodels

Freitag, 27. Oktober 2017, 13:09 Uhr

Der neugeschaffene „New Body Award“ ist die höchste Auszeichnung in der Sportmodel-Branche und wurde erstmalig am 26. Oktober 2017 von Europas größter Sportmodelagentur, den McFit Models, im Tempodrom Berlin verliehen.

Moderatoren, Jury und Gewinner des New Body Award. In der Mitte McFit-Pressesprecher Pierre Geisensetter. Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for McFit Models

Gleich zum Start präsentieren die Veranstalter eine hochkarätige Jury rund um Anja Tillack, Geschäftsführerin der McFIT Models. Neben ihr hatten das international bekannte Supermodel Tatjana Patitz sowie das charismatische männliche Topmodel und Lagerfelde-Muse Baptiste Giabiconi die sportlich attraktivsten Menschen im deutschsprachigem Raum Platz genommen.

Neben der prominent besetzten Jury und den Moderatoren Nikeata Thompson und Harald Greising, wurden weitere hochkarätige Gäste, wie beispielsweise den mehrfachen Weltmeister Wladimir Klitschko, Jorge Gonzales, Shermine Sharivar, Sila Sahin, Anja Kling, Patrice Bouédibéla, Maximilian Arland und Roman Knizka zum Auftaktevent begrüßt.

Wladimir Klitschko mit McFit-Gründer Rainer Schaller und dessen Gattin Christiane Schikorsky. Foto: Matthias Nareyek/Getty Images for McFit Models

Der Award – Fit is the new skinny

Fernab vom Magertrend, ist ein fitter, gesunder Körper das neue Schönheitsideal und McFit Models leistet ihren Beitrag für das Umdenken in der Modelbranche. Nun veranstaltet die Sportmodelagentur mit der Geschäftsführerin und Branchenexpertin Anja Tillack an der Spitze den New Body Award exklusiv für Mitglieder der McFit Global Group. „Körperliche Fitness, ein gesundes Aussehen, Talent, Charisma und natürlich Attraktivität sind die Kriterien, die von mir und den anderen Jurymitgliedern bei der Auswahl der Teilnehmer fokussiert wurden“, so Anja Tillack.

Foto: Matthias Nareyek/Getty Images for McFit Models

Der Award konzentriert sich – anders als klassische Sport- oder Modelawards – nicht ausschließlich auf sportliche Leistungen oder das Attribut der Schönheit, sondern verbindet beide Disziplinen und findet neue Talente im Sportmodelbereich, auf die hochwertige Jobs warten. Das macht den New Body Award schon jetzt einzigartig.

Die Show – Fitness meets Glamour

Die Nominierten der fünf unterschiedlichen Kategorien wurden auf der Bühne des Tempodrom in Berlin im Rahmen einer tänzerischen Show ausgezeichnet.

Gewinner Hank. Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for McFit Models

Unter den Augen der prominent besetzten Jury, Branchenexperten, Models, VIPs, Influencern und bekannter Brands wurde den Gewinnern der einzelnen Kategorien die Trophäe des New Body Award überreicht. Darüber hinaus winken allen Gewinnern erste oder neue Modeljobs.

Die Preisträger des 1. New Body Award

NEW BODY WOMAN: Natalie

NEW BODY MAN: Sjard

BEST STORY: Christina

BEST CHARACTER: Hank

BEST FITNESS INFLUENCER: Evelina