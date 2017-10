"Ninja Warrior Germany": Promi-Variante kommt mit diesen 23 Stars

Freitag, 27. Oktober 2017, 18:54 Uhr

Und noch ein Ableger von „Ninja Warrior Germany„: Promi-Auflauf beim laut RTL „härtesten TV-Parcours der Welt“: Angesagt haben sich unter anderem Beatrice Egli, Oliver Pocher und Mario Basler.

Ehemaliger Fußballprofi Mario Basler. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

RTL lässt eine Gruppe von Prominenten in einer Spezialausgabe der „Ninja Warrior Germany“-Show antreten. Bei dem nach den Worten des Privatsenders aus Köln „härtesten TV-Parcours der Welt“ sollen am 24. November 23 Prominente zeigen, was sie beim Kampf gegen die Ninja-Hindernisse drauf haben.

Bei dem TV-Event geht es RTL zufolge um den guten Zweck: Für jedes erfolgreich absolvierte Hindernis fließt Geld an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“.

Schlagersängerin Beatrice Egli. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Zu den Teilnehmern der Sportshow gehören unter anderem die Schlagersängerin Beatrice Egli, Comedian und Moderator Oliver Pocher oder der Fernsehkoch Mario Kotaska. Die besten zwölf von ihnen dürfen sich noch am selben Abend in einem weiteren Parcours beweisen. Wer kommt am weitesten? Welcher Promi schafft die meisten Hindernisse? Und schafft es vielleicht sogar einer von ihnen, den über 20 Meter hohen Mount Midoriyama zu bezwingen?

Oliver Pocher – Comedian und Moderator. Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

Diese 23 Promis treten an

Beatrice Egli, Schlagersängerin

Ansgar Brinkmann, ehemaliger Fußballprofi & Sportkommentator

Sven Hannawald, ehemaliger Skispringer

Mario Basler, ehemaliger Fußballprofi

Lars Riedel, ehemaliger Diskuswerfer

Eva Habermann, Schauspielerin

Julius Brink, ehemaliger Beachvolleyballprofi

Oliver Pocher, Comedian & Moderator

Paul Janke, „Der Bachelor 2012“, Model & DJ

Detlef Steves, Reality TV Star

Panagiota Petridou, Moderatorin

Gil Ofarim, Musiker & Schauspieler

Patrick Bach, Schauspieler

Thomas Häßler, ehemaliger Fußballprofi

Liz Baffoe, Schauspielerin

Jörn Schlönvoigt, Schauspieler und Schlagersänger

Björn Otto, ehemaliger Stabhochspringer

Philipp Boy, ehemaliger Kunstturner

Mario Kotaska, Fernsehkoch

Jürgen Milski, Schlagersänger & Moderator

Massimo Sinató, Profitänzer

Alexander Keen, Model

Isaac Caldiero, der erste American Ninja Warrior