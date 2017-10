Amal Clooney: In diesem Fummel haben wir sie noch nie gesehen

Samstag, 28. Oktober 2017, 19:12 Uhr

Wir wussten gar nicht, dass die sonst so mondäne Gattin von George Clooney auch Sinn für Humor hat. Jetzt zeigte sich Amal Clooney in einem Gruseloutfit aus den Siebzigern.

Amal Clooney als Diosco-Queen. Foto: WENN.com

Gemeinsam mit Ex-Topmodel Cindy Crawford (51) und deren Gatten, dem Restaurant- und Barbesitzer Rande Gerber (55), besuchte sie am Freitagabend die „The Casamigos Halloween Party“ in Hollywood – im Look der Stars der Disco-Ära. Hinter dem Projekt Casamigos Tequila steckt bekanntlich das gemeinsame Label der beiden Männer. Im Sommer gab es Berichte, dass Clooney und Gerber ihre Marke für 700 Millionen Dollar an die britische Spirituosen-Firma Diageo verkauft hatten.

Wie dem auch sei: Rechtsanwältin Clooney zeigte sich tatsächlich wie eine echte Disco Queen á la Donna Summer. Rank, schlank und im damals trendigen Kaltwellen-Haarpracht-Look. Dieses Erbe wird ja heutzutage nur noch von Transen und Drag Queens gepflegt. Da schnitt das Ehepaar Crawford/Gerber in ihrem schäbigem Retro-Disco-Outfit leider wesentlich schlechter ab.

Amal Clooney, Cindy Crawford und Rande Gerber. Foto: WENN.com

Auch Amal Clooney wurde belästigt

Erst vor vier Monaten hatten Amal Clooney ihre ersten Kinder, die Zwillinge Ella und Alexander, zur Welt gebracht und nun glitzerte sie wieder mit einer 1-A-Figur.

Übrigens berichtete Göttergatte George kürzlich vor dem Hintergrund der Weinstein-Affäre, dass auch seine Frau sexuell belästigt wurde. Im Interview mit der IS-TV-Show ‚Extra‘ sagte er: „Meine Frau ist eine sehr kluge, starke, versierte Menschenrechtsanwältin und sie erzählte, dass es in ihrem Leben, in der Anwaltskanzlei, Zeiten gegeben habe, in denen sie jemandem sagen musste, dass er es lassen soll. Es passiert also überall.“