Charli XCX nervt gekonnt die Kollegen

Samstag, 28. Oktober 2017, 11:15 Uhr

Charli XCX weiß genau, wie sie ihre Kollegen zu einer Kollaboration überreden kann. In dem Video zu ihrem Song ‚Boys‘ sind so bekannte Stars wie Joe Jonas, Mark Ronson, Charlie Puth und Riz Ahmed zu sehen.

Foto: Chris Jepson/WENN.com

Im Interview mit ‚BANG Showbiz‘ verrät die 25-Jährige auch, wie sie es geschafft hat, diese Starriege um sich zu versammeln. Die Lösung ist nämlich ganz simpel: „Ich musste einfach alle wirklich nerven, damit sie ja gesagt haben. Ich habe nicht aufgehört, ihnen Handynachrichten oder Emails zu schreiben und zu sagen ‚Leute, ihr müsst das machen und mir diesen Gefallen tun, kommt schon.'“

Und siehe da – dank Charlis Hartnäckigkeit schaffte sie es, ihre Kollegen zu überreden: „Sie haben es alle getan und haben die Idee geliebt.“

Nächstes Jahr kommt neues Album

Im Jahr 2014 erschien ihre letzte Platte ‚Sucker‘, die Hits wie ‚Boom Clap‘ und ‚Break the Rules‘ enthielt. Die Sängerin enthüllt, dass sie momentan schon ganz fleißig am Nachfolger arbeitet. Dieser werde „nächstes Jahr“ erscheinen, genaueres weiß die Künstlerin jedoch leider selbst noch nicht: „Keine Ahnung. Es könnte jedes Datum sein.“ Die Fans müssen sich also wohl vorerst noch gedulden, bis die Chartstümerin weitere Neuigkeiten von sich hören lässt…