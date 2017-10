Deutsch-Katalane Daniel Brühl: Umzug nach Barcelona auf Eis gelegt?

Samstag, 28. Oktober 2017, 12:56 Uhr

Der deutsch-spanische Schauspieler Daniel Brühl ist in Barcelona geboren. Deswegen betrifft der Katalonien-Konflikt auch ihn. Veränderungen kann er bereits in seinem persönlichen Umfeld feststellen.

Daniel Brühl mit Ehefrau Felicitas. Foto: AEDT/WENN.com

Der 39-Jährige fühlt sich angesichts der Lage in Katalonien ratlos und verängstigt. Der Sohn eines Deutschen und einer Spanierin beklagt die Engstirnigkeit, die er jetzt in Katalonien wahrnehme. „Ich will keine alarmistischen Szenarien an die Wand malen. Aber mich schaudert, wenn ich mich umschaue und merke, wie der Konflikt an mich heranreicht, wie ich in meinem ganz persönlichen Umfeld Gräben beobachte, die jeden Tag tiefer werden“, sagte der in Barcelona geborene Schauspieler („Good Bye, Lenin!“) in der „Süddeutschen Zeitung“.

In ihrem Stolz verletzte Katalanen

„Die Lage ist so aufgeheizt, dass es in meiner eigenen Familie auseinandergeht. Es gibt einige, die extrem für die Unabhängigkeit sind – und ich rede nicht nur von gebürtigen Katalanen. Andere sind radikal dagegen.“

Im Freundeskreis sei es ähnlich. Vor nicht langer Zeit hätten seine Frau und er noch erwogen, für eine Zeit lang nach Barcelona zu ziehen. Doch nun frage er sich, ob ihm die katalanische Hauptstadt noch Heimat sein könne. „Oder ob man gerade dabei ist, mir etwas zu nehmen.“

Brühl sprach sich klar gegen eine Abspaltung Kataloniens aus. Doch das harte Durchgreifen Madrids werde den Separatisten wieder mehr Zulauf bescheren, erwartet er: „Denn das verletzt die Katalanen in ihrem Stolz.“ Brühl spielte in dem Film „Salvador“ (2006) einen katalanischen Untergrundkämpfer und hat ein Buch über seine Geburtsstadt geschrieben. (dpa/KT)