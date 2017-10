Die dreizehn schönsten Outfits der Woche!

Samstag, 28. Oktober 2017, 19:50 Uhr

Die Woche ist so gut wie vorbei und wir wollen uns anschauen, wer in der letzten Oktober-Woche fashion-technisch noch mal richtig Gas gegeben hat! Seht hier die zehn schönsten Looks der vergangenen sieben Tage!

Zendaya

Bei dem Event „Vogue Fashion Fund Show“ in Los Angeles erschien die Schauspielerin Zendaya (21) in diesem super-süßen 60s-Look! Das gesamte Outfit ist von der spanischen Designer Teresa Helbig, die ganz im Stil der spanischen Mode aufwendige Klamotten entwirft, die übersäht sind mit zahlreichen Details.

Ein Beitrag geteilt von Zendaya (@zendaya) am 26. Okt 2017 um 15:54 Uhr

Sarah Jessica Parker

Mit Tüllrock und leichtem Top wird uns Sarah Jessica Parker (52) immer an unsere geliebte „Carrie Bradshaw“ erinnern. Hier sieht man sie bei der Store-Eröffnung der Dessous-Marke „Intimissimi“.

Ein Beitrag geteilt von SJP (@sarahjessicaparker) am 19. Okt 2017 um 13:05 Uhr

Irina Shayk

Das russische Supermodel Irina Shayk (31) war ebenfalls bei dem „Imtimissimi“-Event in New York City. Und auch zwei Jahre nach der Geburt des Trends will der Pyjama-Look nicht aus der Mode kommen. Zurecht! So lässig, easy und trotzdem elegant!

Ein Beitrag geteilt von irinashayk (@irinashayk) am 19. Okt 2017 um 9:12 Uhr

Nikki Reed

Auch die schöne Nicki Reed (29) entschied sie für den Pyjama-Look! Sie wählte für die „Vogue Fashion Fund Show“ aber ein auffälligeres Modell in Pink mit Mini-Elefanten-Print von Emporio Armani.

Ein Beitrag geteilt von Nikki Reed (@iamnikkireed) am 26. Okt 2017 um 13:32 Uhr

Kim Kardashian

Kim Kardashians (37) großes Mode-Vorbild ist bekanntlich Cher (71). Für die Halloween-Tage legte sich die berühmte Ich-Darstellerin dieses super coole Cher-Kostüm zu.

Ein Beitrag geteilt von Kylie Jenner (@kyliesnapchat) am 28. Okt 2017 um 1:21 Uhr

Bella und Gigi Hadid

Die beiden Supermodel-Schwestern sind hier beide komplett in Chanel. Fancy-Girls á la Teenie-Movie „Clueless“.

Ein Beitrag geteilt von Bella Hadid (@bellahadid) am 24. Okt 2017 um 18:58 Uhr

Ciara

Sängerin Ciara (32) trug bei der Eröffnung des neuen „Bvlgari“-Stores in New York City ein sehr enges und sehr sexy Latex-Kleid. Ciara ist eine echte MILF!

Ein Beitrag geteilt von Ciara (@ciara) am 20. Okt 2017 um 17:30 Uhr

Kate Mara, Kirsten Dunst und Kate Bosworth

Diese Woche stellte H&M seine neue Collab-Kollektion mit dem Label Erdem vor. Die Gäste in der Front Row trugen alle Stücke des Labels. Der Look – sei mein düsteres Blumenmädchen.

Ein Beitrag geteilt von ERDEM (@erdem) am 19. Okt 2017 um 13:56 Uhr

Elle Fanning

Die 19-Jährige Elle Fanning lies sich von Andy Warhol inspirieren. Dem Meister hätte ihr quietschbuntes Kleid bei den Instyle Style Awards sicher gefallen.

Ein Beitrag geteilt von instylemagazine (@instylemagazine) am 23. Okt 2017 um 20:28 Uhr

Kate Bosworth

Und zum Abschluss nochmal die schöne Kate Bosworth (34). Im aufwendigen Glitzer-Kleid von Alexandre Vauthier stahl die allen die Show.