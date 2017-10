Heidi Klum feiert: Ist das ihr Halloween-Kostüm 2017?

Samstag, 28. Oktober 2017, 14:48 Uhr

Halloween naht und Heidi Klum lässt wie jedes Jahr rätseln: als was wird die zu ihrer kultigen Party am 31. Oktober auftauchen? Als Zombie?

Auf Instagram postete die mehrfache, 44-jährige Model-Magma nicht nur die Outfits der letzten Jahre, sondern auch dein GIF, das womöglich einen Vorgeschmack auf ihrer diesjährigen Look geben könnte. Da sieht sie aus wie eine Mischung aus Michael Jackson, Marilyn Manson oder Zombie – aber das wäre zu einfach gedacht. Dazu schreibt sie: „Halloween kommt näher und näher…“ Es darf also weiter gerätselt werden.

Erste Hinweise gab es schon im September

Letztes Jahr kam sie als sie selbst, fünf junge, bedauernswerte Begleiterinnen mussten aussehen wie die schwerreiche Deutsche: Nun, es gab schon einfallsreichere Klum-Kostümierungen in den letzten Jahren! Denken wir nur an ihren Oma-Look mit Krampfadern 2013 oder an ihre Jessica-Rabitt-Verkleidung 2015. Unvergessen auch ihr aus rohen Muskeln bestehender Totenkörper von 2011!

Nun ist Klum seit kurzem von Vito Schnabel getrennt – Drogengerüchte um den jungen Kunsthändler machen die Runde und gar Spekulationen: Deshalb würde sie dieses Jahr gar nicht feiern! Blödsinn: Schon Anfang September prostete Klum auf Instagram ein Video, in dem ihre Lakaien an einer neuen Maskerade fummeln (siehe Clip ganz unten!)