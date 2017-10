Best Dresses of the Day (502): Alicia Vikander und Co. in Louis Vuitton

Sonntag, 29. Oktober 2017, 17:16 Uhr

Anlässlich der Ausstellungseröffnung von „Volez, Voguez, Voyagez“ des Modelabels Louis Vuitton zeigten sich Filmstars wie Alicia Vikander und Michelle Williams in eleganten Looks auf dem roten Teppich am Freitagabend in New York.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Alicia Vikander in Schwarzweiß

Alicia erschien in einer edlen Kombination, bei der eine aufwendig verzierte Jacke in Weiß im Mittelpunkt statt. Das luxuriöse Trendteil bestach mit einem schimmernden Muster in Silber und Hellblau und bestach mit einem extravaganten Schnitt. Dazu kombinierte die 29-Jährige eine schwarze Hose und ein weißes Oberteil. Ihre schwarzen Sandaletten wurden außerdem zum stylishen Hingucker.

Foto: Patricia Schlein/WENN.cim

Léa Seydoux mit Barockjacke

Auch das Outfit der französischen Schauspielerin Léa Seydoux betörte mit einer ausgefallenen Jacke. Schon fast als Mantel zog das goldene Trendteil alle Blicke auf sich. In Kombination mit dunklem Rot wirkt der glitzernde Farbton besonders luxuriös. Die 32-Jährige setzte außerdem auf ein hochgeschlossenes, gestreiftes Röhrenkleid und klassische, schwarze Pumps.

Foto: Patricia Schlein/WENN.com

Michelle Williams im extravaganten Minikleid

Schauspielerin Michelle Williams hingegen überzeugte mit einem schicken Mini-Dress, welches mit reichlich Pailletten in Silber und Weiß als Hingucker auf jeder Party punkten könnte. Silberne Verzierungen am Rocksaum in Form von Federn sorgten für das gewisse „Etwas“. Dazu wählte die 37-Jährige eine hübsche Handtasche und glänzende High Heels im Metallic-Look.

Wir sind von den Outfits der drei Damen begeistert und küren sie somit zu den Fashion-Queens des Tages! (HA)