Ed Sheeran: Wird der Song für Keith Urban ein Hit?

Sonntag, 29. Oktober 2017, 15:50 Uhr

Ed Sheeran hat ein Lied für Keith Urban geschrieben. Der ‚Shape of You‘-Sänger nahm die Challenge des Wechsels in das Country-Genre an, als ihn der ehemalige ‚American Idol‘-Juror nach einer Kollaboration fragte.

Ed Sheeran. Foto: Michael Wright/WENN.com

So berichtet ein Insider gegenüber ‚The Sun‘ über das Projekt des Musikers: „Ed liebt nichts mehr, als das Experimentieren mit unterschiedlichen Tönen und Musikarten. Er mag auch eine Herausforderung. Er liebte die Idee, einen Track zu schreiben, den niemand von ihm erwartet hätte – und mit wem arbeitet man besser, als mit einen der größten Country-Musik-Stars der Industrie?“

Das Kollaborationsduo wurde in Kontakt gebracht, als Sheeran zusammen mit Urbans Ehefrau, Nicole Kidman, bei ‚The Late Late Show with James Corden‘ zu Gast war.

Song soll erst 2018 rauskommen

Der Country-Sänger selbst hat den Song schon aufgenommen – Ed Sheeran wird aber bis jetzt nicht darin zu hören sein. Allerdings müssen sich die Fans sowieso noch ein wenig gedulden, denn auch wenn geglaubt wird, dass das Lied „ein riesiger Hit“ sein wird, so komme die finale Version erst im nächsten Jahr auf den Markt. Der 26-Jährige scheint also sehr gefragt zu sein. Auch Pixie Lott möchte gerne mit ihm kollaborieren, wie sie vor kurzem erst offenbarte. Allerdings sei sie sich bewusst, dass Sheeran aufgrund seines Fahrradunfalls derzeit „nicht wirklich Gitarre spielen kann.“ Aber auch das verheilt wohl wieder…