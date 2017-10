Mick Jagger datet eine 22-Jährige ?

Sonntag, 29. Oktober 2017, 19:06 Uhr

Mick Jagger gehört zu den größten Rockstars aller Zeiten und bringt auch mit 74 Jahren noch die Massen zum Jubeln. Und offensichtlich auch Herzen zum Höherschlagen.

Foto: Emelie Andersson/WENN.com

Der Rolling-Stones-Frontmann soll jetzt angeblich mit der 22-Jährigen (!) „Filmproduzentin“ Noor Alfallah anbändeln. Laut der „Sun“ soll sich der Musiker bereits mehrfach mit der brünetten Schönheit getroffen haben, während die Band mit ihrer „No Filter“-Tour in Frankreich unterwegs war.

Der Rocker ist Single, seit seiner letzten Quickie-Beziehung zu Balletttänzerin Melanie Hamrick (31), mit der er auch zwei gemeinsame Kinder hat. Eine Quelle erzählte: „Mick hat immer noch seinen legendären Charme, aber selbst die Band ist überrascht, dass dieses Mal so eine junge Frau extra nach Paris angereist ist, um ihn zu sehen.“ Weiter heißt es: „Sie sind beide Single und scheinen viel Spaß miteinander zu haben, also lässt man sie einfach weitermachen.“

Jagger würde keine Anzeichen dafür zeigen, es langsam angehen zu lassen. Er hätte inzwischen schon ein Funkeln in den Augen und ein verliebtes Lächeln auf dem Gesicht, heißt es da. „Noor ist sehr zuversichtlich. Sie ist intelligent und gebildet und kann sich sehr gut anpassen an allen Orten, wo sie bereits zusammen waren.“

Ein gemeinsames Liebesnest in Paris?

Der Sänger soll sich vor wenigen Wochen eine Privatwohnung in einem Vorort von Paris gemietet haben, um sich angeblich mit Noor dort zu treffen. Ein Chauffeur hatte sie jedenfalls zu der Wohnung gefahren und am nächsten Tag zurück zu ihrem Hotel. Eine Nacht gemeinsam in einem Apartment? Das scheint die Gerüchte zu bestätigen. Danach trafen sie sich weiterhin zu mehreren Abendessen, auch gemeinsam mit der Rolling-Stones-Crew, behauptet das Britenblatt.

Die junge „Filmproduzentin“ besuchte auch ein Konzert der Rockband in der Stadt, am Tag nach dem Auftritt stattete sie ihm dann wohl auch einen Besuch in seinem dort ansässigen Hotel ab.

Ein gemeinsamer Freund der beiden soll sie miteinander bekannt gemacht haben. 2014 nahm sich Jaggers langjährige Partnerin, die Modedesignerin L’Wren Scott das Leben. Danach trat Melanie Hamrick in sein Leben. Zur Geburt ihres ersten Kindes flog er extra 3.500 Meilen von London nach New York, um dabei sein zu können. (SV)