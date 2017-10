Stefan Mross und Anna-Carina: So glücklich sind sie

Sonntag, 29. Oktober 2017, 11:22 Uhr

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak scheinen einander gesucht und gefunden zu haben. Der 41-jährige Trompeter und TV-Moderator und die 25-jährige Sängerin sind seit Anfang des Jahres in einer Beziehung.

Foto: WENN.com

Trotz der relativen frischen Beziehung wagten die beiden den Schritt in ein gemeinsames Zuhause und so zog Anna-Carina zu ihrem Stefan. Im Gespräch mit ‚Das Neue‘ öffnet sich das Liebespaar zu ihrem Glück. Warum es zwischen den beiden „so gut“ funktioniere, erklärt Stefan: „Anna hat für mich und meinen Beruf sehr viel Verständnis, weil sie eben auch in der Branche ist. Deshalb passt es bei uns so gut.“

So gut, dass ‚Ja‘ gesagt werden könnte? „Wir haben dieses Jahr ein ziemliches Tempo vorgelegt, sind ja gerade zusammengezogen. Das ist schon alles schnell gegangen. Aber wir lassen uns überraschen, was die Zeit so bringt.“, erklärt Anna-Carina, woraufhin ihr Liebster ergänzt: „Wir sind im Moment sehr glücklich. Alles Weiter wird man sehen.“

Eifersucht spielt keine Rolle

Auch das Thema Eifersucht scheint bei den beiden keine Rolle zu spielen. Nicht nur, weil sie sich nur „maximal eine Woche“ nicht sehen, sondern auch, weil sie „beide in der gleichen Branche“ sind und viel reisen und von daher Verständnis haben. Denn „ohne großes Vertrauen“ würde es nicht gehen – was sie „beide ineinander“ haben. Damit die Distanz aber doch nicht so oft so groß ist, haben Stefan und Anna-Carina „gemeinsame Projekte geplant.“ Ab Dezember gehen sie sogar auf Weihnachtstournee zusammen. Vorerst seien sie jedoch auf einer Kreuzfahrt – zwar „beruflich, eine Schlager-Reise, aber das verbinden [sie] auch gerne mit ein bisschen Urlaub.“