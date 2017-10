Aufruhr im Netz: Adam Sandler legt Claire Foy Hand aufs Knie

US-Comedian Adam Sandler berührte in einer U(S-Talkshow den „The Crown“-Star Claire Foy immer wieder am Knie. Das Netz ist daraufhin empört, die Britin nimmt es dagegen gelassen.

Die 33-jährige britische Schauspielerin trägt ihrem US-Kollegen – Netflix-Star Adam Sandler (51) – allerdings überhaupt nicht nach, dass er ihr bei einem Talkshow-Auftritt immer wieder die Hand aufs Knie gelegt hat.

„Wir glauben nicht, dass Adams Geste irgendetwas bedeutet hat. Claire hat sich dadurch nicht beleidigt gefühlt“, teilte eine Sprecherin der Britin am Sonntag (Ortszeit) mehreren Medien mit. Die 33-Jährige spielt in der Netflix-Serie „The Crown“ die Rolle der jungen Queen Elizabeth II.

Adam Sandler has no social awareness of how awkward he seemed to be making Emma Thompson and Claire Foy #stoptouching #GrahamNorton pic.twitter.com/fKNin1aAof

