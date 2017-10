Chiara Ferragni verkündet ihre Schwangerschaft

Montag, 30. Oktober 2017, 10:14 Uhr

Chiara Ferragni, die berühmteste Modebloggerin der Welt, ist schwanger. Die 30-Jährige und ihr Verlobter Fedez erwarten nun ihr erstes gemeinsames Kind. Nach der Verlobung im Mai verlobten wird wird die Influencerin ihre Liebe nun mit einem Baby krönen.

Foto: star.press/WENN.com



Diese Botschaft verkündete das Paar gemeinsam auf Instagram. Die werdende Mutter ist bereits im fünften Monat schwanger. „“Hey Leute, wir werden bald Eltern! Ich bin jetzt im 5. Monat schwanger und wir können es kaum erwarten ,Baby Raviolo kennenzulernen! Das Leben ist wundervoll!“, schrieb sie auf ihrem Instagram-Account. Auch ihr Verlobter postet ähnlich, wie seine Liebste, ein privates Bild aus ihren New Yorker Hotelzimmer, auf dem beide im Bademantel im Bett sitzen. Chiara Ferragni ist darauf mit einem Krönchen, das den Schriftzug „Mother to be“ trägt, und Fedez mit einer Cap auf der „Daddy“ zu lesen ist, zu sehen.

Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am 29. Okt 2017 um 5:28 Uhr

Soll er wirklich Raviolo heißen?

Ob der Name „Raviolo“ bisher nur eine Art „Arbeitstitel“ für den ersten gemeinsamen Spross und somit vielleicht nur ein Hinweis auf das Geschlecht des Babys ist, ist bisher noch nicht bekannt. Der italienische Rapper Fedez fiel am 30sten Geburtstag von Chiara auf der Bühne in Verona vor ihr auf die Knie und hielt vor Zuschauern und Fans um die Hand der Bloggerin an.