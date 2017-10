Kinocharts: "Fack Ju Göhte 3" startet mit 1,7 Mio. Zuschauern

Montag, 30. Oktober 2017, 15:54 Uhr

Seit Donnerstag heißt es: Endlich wieder Schule! Und diesmal sind alle vollzählig erschienen – „Fack Ju Göhte 3“ hat seit dem Kinostart bereits über 1,7 Millionen Schüler, Lehrer, Eltern, Sozialarbeiter und Bewährungshelfer in die Kinosäle gelockt.

Foto: Constantin Film/ Kristian Schuller

Das ist mit Abstand der beste Start in diesem Kinojahr, der beste Oktoberstart aller Zeiten und der drittbeste Start eines deutschen Films überhaupt. Damit startet der dritte Teil wie schon seine beiden erfolgreichen Vorgänger auf Platz Eins der Kinocharts und erhält bereits jetzt zwei „Bogey in Bronze“ der Fachzeitschrift „Blickpunkt Film“: Für 1 Million Besucher in 10 Tagen sowie als erster Film in diesem Jahr für einen Schnitt von 2000 Zuschauern pro Startkopie.

Erfolgreicher waren laut Media Control bisher nur „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ von Michael Bully Herbig (2004/2,16 Millionen) sowie der 2015 erschienene Vorgängerfilm „Fack ju Göhte 2“ (2,11 Millionen).

Die ersten beiden Teile sahen über 15 Millionen

Die ersten beiden „Göhte“-Teile hatten insgesamt mehr als 15 Millionen Zuschauer in die Kinos gelockt. Teil eins (2013) kam auf über 7,3 Millionen Besucher, Teil zwei dann sogar auf 7,7 Millionen. Die Filmförderungsanstalt zählt beide Teile zu den vier meistbesuchten deutschen Filmen der vergangenen 30 Jahre.

Weit abgeschlagen hinter „Fack ju Göhte 3“ stieg nach vorläufigen Trendzahlen der Horrorfilm „Jigsaw“ (137 000) von den Regisseuren Michael und Peter Spierig als Zweiter in die Charts ein. Von der Eins auf die Drei rutschte die Stephen-King-Verfilmung „Es“ (90 500) zurück, die insgesamt nun bei rund drei Millionen Zuschauern liegt. Zwei Ränge verlor auch die Bestseller-Verfilmung „Schneemann“ (84 500) nach dem Krimi von Jo Nesbø als Vierter. Die Top 5 komplettiert unverändert der Pixar-Trickfilm „Cars 3 – Evolution“ (77 000). (KT/dpa)