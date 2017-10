Jens Büchner bei "Let's Dance"?

Montag, 30. Oktober 2017, 19:53 Uhr

Auch bei ‚Let’s Dance‚ wird es immer schwieriger, Kandidaten zu finden, die sich ein Viertel Jahr lang schinden. Schwingt Jens Büchner in der elften Staffel der RTL-Show das Tanzbein?

Foto: Starpress/WENN.com

Bühnen- und TV-Qualitäten beweist der ‚Goodbye Deutschland!‘-Star schon seit Längerem. Und auch was die Kreativität anbelangt, wenn es um neue Einnahmequellen geht, macht man dem Finanzwirt und Ballermann-Sänger so schnell nichts vor. Seit seinem Karrierestart mit VOX für die Auswanderersendung war er in so einigen Shows zu sehen und unterhielt das Publikum. So belegte er den sechsten Platz bei ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ und versuchte seinen ganz großen Gesangsdurchbruch schon bei ‚Deutschland sucht den Superstar‘.

Und das sagt Büchner dazu

Längst hat er sich dem australischen Dschungel abgewandt und lässt vielleicht auch bald das Mikrofon am Ständer ruhen – auch wenn er 2014 mit seinem Hit ‚Pleite aber sexy‘ die Fans begeisterte und in diesem Jahr mit ‚Hau ab, Du bist kein Alkohol‘ aufwartete.

Bald soll es aber ab auf das Tanzparkett gehen, auf dem der 48-Jährige sein Glück mit Hüftschwüngen und Drehungen wagt. Zumindest möchte dies die Hambureger Illustrierte ‚IN‘ aus „Produktionskreisen“ erfahren haben. Eine offizielle Bestätigung über die Kandidaten der Tanzshow steht allerdings noch aus. Der Party-Sänger reagierte auf Facebook mit diesem Kommentar: „Das ist ja ein tolles Geburtstaggeschenk.der Jenser bei Let‘ s Dance …was die IN so alles weiss“ (Bang)