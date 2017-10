Nicole Scherzinger macht Sport mit David Beckham

Montag, 30. Oktober 2017, 13:30 Uhr

Nicole Scherzinger belegt ihre Spinning-Kurse gerne zusammen mit David Beckham. Die 39-jährige Sängerin macht viel Sport, um ihre tolle Figur zu halten. Wenn sie in Los Angeles ist, belegt sie meistens denselben Spinning-Kurs wie Ex-Fußballstar David Beckham.

Bekotzt gucken: Das hat sie wohl von Victoria Beckham. WENN.com

Dem ‚Hello!-Magazine verrät sie: „Ich mache den SoulSpinning-Kurs mit David zusammen in L. A., weil wir denselben Trainer haben, den wir beide lieben.“ Außerdem hat nun auch der Designer Julien Macdonald gefragt, ob die Sängerin und der Fußballstar mit ihm zusammen in Barry’s Bootcamp trainieren wollen. „Mein Freund Julien Macdonald meinte nur: ‚Du, ich und David werden in Barry’s Bootcamp trainieren‘.“

Doch Nicole gibt zu, dass sie noch ein bisschen härter trainieren muss, bevor sie mit den Männern loszieht.

Wenn sie jemand erkennt, rennt sie weg

Das ehemalige ‚Pussycat Doll‘-Bandmitglied erzählt auch, dass sie neben dem Spinning auch sehr gerne joggen geht, um den Kopf frei zu kriegen. Um dabei nicht von Fans erkannt zu werden, hat sie ihre ganz eigene Methode: „Ich trage Sonnenbrille und eine Mütze und niemand erkennt mich. Und falls Leute mich erkennen, renne ich schnell weg.“ Um richtig zu entspannen und auf andere Gedanken zu kommen, fährt die Brünette aber am liebsten nach Italien. „Italien hat so ein bestimmtes Flair in der Luft. Venedig, Florenz, Portofino, Verona, Rom, Capri, ich liebe sie alle. Für mein Herz und meinen Geist bin ich dort zuhause.“