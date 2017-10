Christoph Waltz und die Rückkehr zu James Bond

Dienstag, 31. Oktober 2017, 16:08 Uhr

Christoph Waltz wird vorerst wohl nicht zur Bond-Filmreihe zurückkehren. Vor zwei Jahren verkörperte der erfolgreiche Schauspieler in ‚Spectre‘ den Bösewicht Blofeld und sollte auch im kommenden Streifen ‚James Bond 25‘ zurückkehren.

Foto: KIKA/WENN.com

Doch wie es nun aussieht, wird dieser Fall doch nicht eintreten. So verkündete Waltz der italienischen Zeitung ‚Talky Site‘: „Nein, es tut mir leid. Ich bin sehr traurig, aber so ist nun mal die Tradition, dass es einen neuen Namen gibt. Sorry. Ich hätte es gerne gemacht.“ Doch Waltz soll bereits 2015 jegliche Blofeld-Gerüchte dementiert und letztendlich doch in dem Streifen mitgespielt haben. Ob, und wenn ja, in welcher Form Waltz im kommenden Film mitspielen wird, werden wir wohl erst im November 2019 gewiss, wenn der Streifen in die deutschen Kinos kommt.

Daniel Craig ist wieder dabei

Aber auch Rory Kinnear, der die Rolle des MI6-Stabschef Bill Tanner in den letzten drei ‚Bond‘-Teilen gespielt hatte, ist sich noch nicht sicher, ob er zurückkehren wird. Während Daniel Craigs Rückkehr bereits bestätigt wurde, hat der Co-Star sein grünes Licht noch nicht gegeben, um in ‚Bond 25‘ zu erscheinen.

Im Gespräch mit ‚The Times‘ sagt Kinnear: „Jeden Film, den sie machen, bejubeln sie entweder oder buhen ihn aus. Trotzdem hat es viel Spaß gemacht und es war ein unerwartetes Ereignis in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Teil dabei bin. Das wusste ich nie bis sie mich angerufen haben.“ Während Kinnear noch nicht weiß, ob er für den nächsten ‚Bond‘-Film zurückkehrt, soll Craig scharf darauf sein, dass Monica Bellucci, die Lucia Sciarra in ‚Spectre‘ spielte, für das Franchise zurückkehrt. Während der Dreharbeiten war Belucci 51 Jahre alt. Würde sie im neuen ‚Bond‘-Film erscheinen, würde sie das älteste Bond-Girl aller Zeiten sein und ihren eigenen Rekord brechen.