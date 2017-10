Harry Styles: Pizza und Schokolade für die Fans

Dienstag, 31. Oktober 2017, 13:55 Uhr

Teenieschwarm Harry Styles machte seinen Fans eine unverhoffte Freude, indem er ihnen warmes Essen und Trinken austeilte.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Am Sonntag (29. September) performte der ehemalige One-Direction-Sänger im Londoner Eventim Apollo – und schon Tage vorher drehten die Fans in Erwartung des Auftritts durch. Seine erste Show im Rahmen seiner Solotour war im Handumdrehen ausverkauft und die Anhänger campten zum Teil bereits seit Mitte der Woche vor der Konzerthalle, um sich die besten Plätze bei seinem Auftritt zu sichern.

Bilder auf Social Media zeigen dick eingemummelte Mädchen, die mit Schlafsäcken und Decken mitten in London auf der Straße sitzen – alles aus Liebe zu ihrem Idol Harry.

Nette Geste bei eisigen Temperaturen

Dies blieb natürlich auch dem Star selbst nicht verborgen und er überlegte sich kurzerhand eine besondere Überraschung für seine treuen Fans. Kurzerhand gab er nämlich eine Runde Essen und Trinken aus, wie ein Fan begeistert auf Twitter teilte. Neben einem Bild der leckeren Ausbeute hieß es: „Ich liebe ihn. Harry macht es vor und behandelt die Leute mit Freundlichkeit. Er hat Fans Pizza und heiße Schokolade gekauft.“ Obwohl in London gerade eisige Temperaturen herrschen, wollte sich niemand beschweren: „Harrys Angestellte sind gerade mit Pizza und heißer Schokolade gekommen und jeder ist so nett, dass es surreal ist.“ Der nächste Gig des Musikers findet am Mittwoch (1. November) in Manchester statt – mal sehen, ob es dann auch wieder kostenloses Fastfood und Heißgetränke gibt.