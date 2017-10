Kevin Spacey: Bruder berichtet von pädophilem Nazi-Vater

Dienstag, 31. Oktober 2017, 12:02 Uhr

Randall Fowler (62), Bruder von Hollywoodstar Kevin Spacey (58) erzählte jetzt schreckliche Details aus dem gemeinsamen Elternhaus. Der Vater war engagiert in einer US-amerikanischen Nazipartei, zudem habe er seine Kinder missbraucht und geschlagen.

Kevin Spacey. Foto: C.M. Wiggins/WENN.com

Der ‚Daily Mail’ gestand der Rod-Stewart-Imitator und Limousinen-Service-Fahrer, dass er von seinem Vater Geoffrey Fowler – den sie zuhause „die Kreatur“ nannten, die gesamte Jugendzeit“ missbraucht worden war und dass seine Mutter von diesen Vergewaltigungen gewusst habe. Fowler: „Keiner von uns hatte eine Chance, weil wir mit so geschädigten Eltern aufwuchsen. Es war ein Haus des Schreckens … Es war absolut miserabel. Kevin versuchte zu verdrängen, was da vor sich ging“.

Spacey sei von den Vergewaltigungen verschont geblieben, die sein älterer Bruder aushalten musste, seit er 12 Jahre alt war.

Kevin Spacey ignorierte die Probleme im Horrorhaus

Der ältere Bruder des berühmten Hollywood-Schauspielers behauptete, dass Spacey „keine Gefühle“ zeigte und die Problemen zu Hause versuchte zu ignorieren. „Kevin zog sich in eine emotionale Blase zurück. Er wurde schlau und clever. Er war so entschlossen, den Schlägen zu entgehen, dass er sich so sehr um sich selbst kümmerte, bis nichts mehr in ihm war.“

Randall Fowler (siehe Video oben) wollte selbst keine eigenen Kinder haben – aus Angst, dass sie „das sexuelle Raubtier-Gen“ weitervererben würden, das ihren pädophilen, ultrarechten und perversen Sadisten-Vater kennzeichnete.

Spacey hat Übergriffsvorwürfe seines Schauspielerkollegen Anthony Rapp zum Anlass genommen, sich als schwul zu outen. Der spätere „Star Trek: Discovery“- Schauspieler sei bei den Vorgängen vor über dreißig Jahren 14 Jahre alt gewesen, Spacey schon 26. Spacey habe ihn im Jahr 1986 nach einer Party in seinem New Yorker Apartment auf sein Bett gelegt und sei auf ihn geklettert, erzählte Rapp „Buzzfeed“. Er habe sich aus der Umklammerung „herauswinden“ können und die Wohnung verlassen.

Spaceys Vater starb 1992 im Alter von 68 Jahren, seine Mutter Kathleen A. Spacey 2003 mit 72 Jahren. Später nahm der Schauspieler den Geburtsnamen seiner Mutter an.

(PV/dpa)