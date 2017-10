Leonard Freier mit Angelina Heger in neuer Kuppelshow?

Dienstag, 31. Oktober 2017, 10:49 Uhr

Leonard Freier könnte der erste ‘Bachelor in Paradise’-Kandidat sein. Nach den erfolgreichen Ausstrahlungen von ‚Love Island‘ und ‚Die Bachelorette‘ in diesem Sommer, können sich die Fernsehzuschauer bald schon auf die nächste abgekupferte Dating-Show freuen.

Foto: AEDT/WENN.com

Wie bereits berichtet, wird der Sender im kommenden Jahr auch hierzulande bekannte Kuppelgesichter an traumhaften Stränden auf der Suche nach der großen Promiliebe bei der Adaption des US-Formats ‚Bachelor in Paradise‘ abwerfen – und schauen was passiert. RTL hatte bereits bestätigt, dass sich in einigen Monaten ehemalige ‚Der Bachelor‘- und ‚Die Bachelorette‘-Kandidaten in tropischer Umgebung auf die Suche nach der großen Liebe begeben werden.

Mit Angelina Heger auf die Insel?

Im Interview mit ‘Promiflash’ gab Ex-‘Bachelor’ Leonard Freier nun auf die Frage, ob er an dem neuen Format teilnehmen könnte, eine gar nicht überraschende Allerwelts-Antwort: „Möglich… Vielleicht.“ Sollte sich Freier dazu entscheiden, auf der Insel seine große Liebe zu finden, könnte er womöglich auch auf seine Ex-Freundin und längst in Vergessenheit geratene Ex-‘Bachelor’-Kandidatin Angelina Heger treffen, sollte diese ebenfalls den Schritt wagen. Und schon aus diesem Grund ist es wohl wahrscheinlich, dass RTL auch dieses Ex-Paar antreten lässt.

S U N D A Y S L I K E T H I S Posted by Angelina Heger on Sonntag, 29. Oktober 2017

Das lange spekulierte Spin-Off-Format soll eine Mischung aus den beliebtesten Liebesformaten werden: In einem romantischen Resort sollen die prominenten Teilnehmer nicht nur miteinander wohnen, sondern sich während innigen Momenten und heißen Dates ganz nah kommen – inklusive der obligatorischen Rosenvergabe. Allerdings gibt es für die liebestollen Promis statt eines einzigen Traummannes oder einer Traumfrau eine große Auswahl: Jeder darf sich in jeden vergucken, woraufhin abwechselnd Rosen von den Männern beziehungsweise den Frauen vergeben werden.

Ob es für die Zuschauer dann ein Wiedersehen mit ‚Promi Big Brother‘-Teilnehmerin Evelyn Burdecki oder Langzeitsingle Paul Janke gibt, ist derzeit noch nicht bekannt. Offiziell wurden noch keine Kandidaten bestätigt.