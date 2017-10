Pharrell Williams: Ein Adidas-Sneaker für Chanel

Dienstag, 31. Oktober 2017, 11:10 Uhr

Pharrell Williams hat für Chanel und Adidas einen Sneaker entworfen. Der Musiker und Stil-Experte ist seit langer Zeit fester Bestandteil der von Karl Lagerfeld ausgesuchten ‚Chanel‘-Familie. So ist er bereits für die Marke über den Laufsteg gelaufen und spielte in einem vielbeachteten Kurzfilm mit.

Pharrell Williams. Foto: WENN.com

Anfang des Jahres durfte er dann als erster Mann in einer Handtaschen-Kampagne eine Krokodilleder-Version der ‚Gabrielle‘-Bag vorstellen. Nun durfte sich der Musiker noch mehr behaupten und einen eigenen Sneaker designen. So kursieren bereits im Internet diverse Schnappschüsse des schwarz-weißen Treters, der als Special Edition des ‘Adidas Hu NMD’ gelauncht werden soll.

Bevor der Kult-Store Colette am 20. Dezember in Paris für immer seine Pforten schließen wird, startet Chanel vom 30. Oktober bis zum 25. November 2017 ein Takeover, bei dem unter anderem die begehrten Sneaker in dem Modehaus ausgestellt werden sollen. Laut ‘Vogue’ soll der Erlös des Events an die Charity-Organisationen der Chanel-Foundation gehen.

Ein Beitrag geteilt von Lifestyle Luxury Fashion (@duresmaak) am 27. Okt 2017 um 3:35 Uhr

Mode-Vorbild ist Notorious B.I.G.

Der Fashionseite ‘WWD’ hatte Williams einmal erklärt, dass der Rapper Notorious B.I.G seine Liebe zu High-End-Fashion entfacht habe: „Ich war so ein kleines nerdiges schwarzes Kind auf einem Skateboard. Am Anfang habe ich nicht wirklich etwas verstanden, wenn ich High-End-Fashion gesehen habe. Aber dann habe ich langsam aber sicher realisiert, dass das toll ist. Und auch wenn allgemein gilt, dass es für Frauen ist, habe ich gesehen, dass ich als Mann auch etwas davontragen kann. Also habe ich mal eine Sonnenbrille hier oder eine Jacke da getragen.“