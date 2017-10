Preview: Sean Bean in "Drone - Tödliche Mission"

Dienstag, 31. Oktober 2017, 19:58 Uhr

In der modernen Kriegsführung kommen vermehrt Drohnen zum Einsatz, die fernab vom Kriegsgeschehen von einem Piloten ferngesteuert werden und punktgenau Ziele anfliegen. Doch nicht immer sind diese Operationen von Erfolg gekrönt, wie auch im hochspannenden Thriller „Drone – Tödliche Mission“.

Foto: Concorde

„Game of Thrones“-Darsteller Sean Bean mimt überzeugend den Familienvater, der als Drohnen-Pilot für die CIA ein geheimes Doppelleben führt. Ein Jahr, nachdem bei einem Einsatz in Pakistan ein Ziel falsch anvisiert wurde, sucht ihn seine Vergangenheit heim …

Regisseur Jason Bourque konnte bereits mit Filmen wie „Black Fly“ sein Gespür für packende Stories mit Action unter Beweis stellen. Es gelingt ihm gekonnt, einen mitreißenden Thriller zu diesem top-aktuellen Thema umzusetzen, der den Zuschauer von Beginn an gefangen nimmt. Ab dem 16. November 2017 als DVD, Blu-ray und digital erhältlich!

Tagsüber fliegt Neil im Auftrag des US-Militärs Drohnenangriffe auf Ziele im Nahen Osten, abends führt er mit seiner Familie ein beschauliches Vorort-Leben. Eines Tages klingelt der pakistanische Geschäftsmann Imir Shaw an seiner Tür und verwickelt ihn in ein Gespräch. Durch seine charmant-sympathische Art wird er zum Abendessen der Familie eingeladen.

Doch der Abend nimmt eine unerwartete Wendung, als Imir offenbart, dass Neil für den Tod seiner Familie verantwortlich ist. Konfrontiert mit den tödlichen Folgen seiner Arbeit, muss der Drohnenpilot erkennen, dass viel mehr auf dem Spiel steht, als zuerst angenommen.

Foto: Concorde

Ein Erpresser im Haus

Durch einen Daten-Leak im Wissen darum, dass Neil der Pilot war, verfolgt der Pakistani ihn und seiner Familie bei jedem Schritt. So erfährt er unter anderem von den Seitensprüngen Ellens. Im zweiten Schritt gelingt es Shaw, das Vertrauen Neils zu gewinnen. Bei einem Verkaufsgespräch freundet er sich mit dem Drohnen-Pilot an, der ihn kurze Zeit später auch zu sich nach Hause zum Essen einlädt. Damit geht Shaws Plan auf: In der Wohnung der Wistins konfrontiert er Neil mit seinen Taten.

Foto: Concorde

Neil versucht die Situation zu retten – doch Shaw offenbart ihm, dass er mit einer Bombe in seinem Aktenkoffer das Haus in die Luft fliegen lassen wird. Seine Bedingung: Neil soll sein Doppelleben seiner Familie offenbaren und der Öffentlichkeit seine Tätigkeit beim amerikanischen Geheimdienst preisgeben. Das Psycho-Duell nimmt seinen Lauf …