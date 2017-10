Rihanna launcht ihre Chopard-Kollaboration

Dienstag, 31. Oktober 2017, 8:52 Uhr

Rihanna hat gemeinsam mit Chopard edle Accessoires für den roten Teppich entworfen. Die 29-jährige Sängerin trägt unter ihrer Brust ein Tattoo der ägyptischen Königin Nofretete und wird diese auf dem November-Cover der arabischen ‘Vogue’ verkörpern und mit dem typischen blauen Kopfschmuck posieren, den auch die Büste trägt.

Foto: Oscar Gonzalez/WENN.com

Die Unterschrift in einem Tweet, der die ersten Bilder zeigte, lautet: „Obwohl sie mehrere tausend Jahre entfernt sind, treffen auf den Seiten der ‚Vogue Arabia‘ zwei ikonische Frauen aufeinander.“ Gleichzeitig veröffentlicht das Luxus-Schmucklabel Chopard zudem seine Kollaboration mit dem Popstar, die ebenso schillernde und üppige Accessoires beheimatet, wie auch die damaligen Unterkünfte der ägyptischen Könige. Nachdem Rihanna selbst schon mehrmals Chopard-Schmuck auf dem Red-Carpet getragen hatte, entwarfen sie und die Kreativdirektorin des Hauses, Caroline Scheufele, nun eine eigene Linie für Auftritte auf dem roten Teppich.

Ein Beitrag geteilt von badgalriri (@badgalriri) am 27. Okt 2017 um 7:38 Uhr

Inspiration auf dem Karneval

Inspiration soll sich die Musikerin dafür auf dem Karneval in ihrer Heimat Barbados und in deren Gärten gefunden haben. Von der Kollektion erzählte die Sängerin gegenüber ‘Vogue’ begeistert: „Ich war schon immer in den exquisiten Schmuck von Chopard verliebt und kann es immer noch nicht fassen, dass ich eine eigene Kollektion designen durfte. Es war ein wirklich unglaublicher Prozess und ich habe so viel dabei gelernt.“

Aber auch Caroline Scheufele zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit dem Superstar: „Mit ihrem unverwechselbaren Stil hat Rihanna die Art und Weise, wie wir Schmuck sehen und tragen, neu definiert.“ Die edlen Accessoires können ab sofort online und in Chopard-Stores vorbestellt werden.

Auch auf Instagram kündigte Rihanna unterdessen Neuigkeiten zur neuen Kollektion in Zusammenarbeit mit Puma für den 2. November an.