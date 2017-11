Jessica Biel: "Ich werde diesen Typen heiraten"

Mittwoch, 01. November 2017, 12:00 Uhr

Jessica Biel wusste angeblich schon schon nach kurzer Zeit, dass sie und Justin Timberlake sich das Ja-Wort geben würden. Die 35-jährige Schauspielerin zieht mit dem ‚Can’t Stop The Feeling‘-Interpreten, mit dem sie seit fünf Jahren verheiratet ist, den zweijährigen Sohn Silas auf.

Forto: FayesVision/WENN.com

Zwar kann sie sich an keinen genauen Moment erinnern, in dem es ‚Klick‘ machte, allerdings erinnert Jessica sich, schon nach kurzer Zeit gewusst zu haben, dass Justin der Mann ihres Lebens ist. Sie verrät im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘: „Wir gingen seit einer Weile zusammen aus. Es gab einfach einen Moment, in dem ich eine Freundin anrief und sagte ‚Ich werde diesen Typen heiraten‘. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, es geht vielen Leuten so. Es ist kein greifbarer Moment, wenn man sagt ‚Das ist es‘. Es ist es einfach, irgendwie.“

Justin ist noch immer total verknallt

Und auch Justin scheint immer noch total verliebt in seine Frau. Zum fünften Hochzeitstag sang er ihr sogar Donny Hathaways ‚A Song for You‘ auf Instagram. Justin schrieb: „#TBT zu einer Late-Night-Freestyle-Session während einer Pause im Studio – JA ich bin wieder zurück im Studio! Aber heute ist es ein besonderer Tag für mich, weil ich genau an diesem Tag vor fünf Jahren der glücklichste Mann der Welt geworden bin, als ich mit meiner besten Freundin die Ehegelöbnisse tauschte. Dieser Song war unser erster gemeinsamer Tanz. An meine wunderschöne @jessicabiel: Du hast mir so viel darüber beigebracht, was wahre Liebe bedeutet. Ich kann es nicht in Worte fassen, was mir die letzten fünf Jahre bedeutet haben, also… Lausche der Melodie, weil meine Liebe sich darin versteckt… #Happy5thAnniversaryWifey #AsongForYou.“

Ein Beitrag geteilt von Jessica Biel (@jessicabiel) am 31. Okt 2017 um 16:08 Uhr

Gestern postete die Schauspielerin übrigens ein Foto mit ihrem Sohnematz in Halloweenkostümen.