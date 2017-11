Kellan Lutz will seinen Adonis-Body nicht mehr zeigen

Mittwoch, 01. November 2017, 8:59 Uhr

US-Star Kellan Lutz hat bei Schauspielengagements eine Vertragsklausel für komplette Nacktheit. Der 32-jährige Schauspieler behauptet, dass er für seine Karriere niemals die Hüllen fallen lassen würde, da er finde, dass das einfach unnötig sei.

Kellan Lutz und Brittany Gonzales. Foto: FayesVision/WENN.com

Damit jeder Regisseur sofort Bescheid weiß, hat Kellen eine Klausel in seinen Verträgen, die nackte Auftritte ausschließt. Er erklärte in ‚Extra‘: „Ich habe eine Nacktheits-Klausel. Ich glaube einfach nicht, dass Nacktheit nötig ist. Ich muss nicht aus der Dusche kommen und meinen Hintern zeigen. Gott hat mir diesen Körper gegeben. Er hat mir meine Gene gegeben. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, zu trainieren. Er hat mir den Ansporn für das, was ich tue, gegeben, also werde ich es machen, bis er mich zu sich holt.“

Verlobung mit Freundin?

Naja und die Zeiten auf denen er Nacktfotos auf Instagram postete sind auch längst vorbei. Leider.

Ob seine Freundin Brittany Gonzales ihren Beau gerne mal nackt auf Film gebannt hätte, weiß man nicht, allerdings scheint das Paar auf Wolke sieben zu schweben: Die beiden Stars haben sich offenbar verlobt. Bei einem Ausflug trug Brittany Berichten zufolge einen glitzernden Ring. Ein Insider verriet ‚Us Weekly‘: „Eine Frau, die draußen saß, rief Kellans Namen und er ging mit Brittany zu ihr hinüber. Sie gratulierte ihnen und fragte, ob sie in New York oder LA heiraten werden. Sie gingen ins Restaurant und als Brittany die Tür aufmachte, konnte man einen großen Verlobungsring sehen.“