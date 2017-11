Beyoncé als Nala in "König der Löwen"

Donnerstag, 02. November 2017, 9:25 Uhr

Der Disney-Klassiker „König der Löwen“ kommt als sogenannter Live-Action-Film zurück in die Kinos, unter anderem mit R&B-Superstar Beyoncé (36). Sie ist als Synchronsprecherin mit an Bord.

Foto: Ivan Nikolov/WENN.com

Der New Yorker R&B-Star wird in einer neuen Verfilmung des Disney-Erfolgs „König der Löwen“ in der Originalfassung die Löwin Nala sprechen. Das kündigte der Filmkonzern am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter an. Die Produktion, eine Mischung aus real gedrehtem Film und entsprechender Computertechnik, soll 2019 in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt Jon Favreau, der im vergangenen Jahr bereits den Klassiker „Das Dschungelbuch“ auf die Leinwand brachte.

Musical läuft seit zehn Jahren am Broadway

Die dreifache Mutter ist schon länger für die Rolle im Gespräch. Sie war bereits im Animationsfilm „Epic“ (2013) zu hören und als Schauspielerin spielte sie u.a. auch im Filmmusical „Dreamgirls“ (2006) mit. Auch US-Comedian John Oliver sowie die Schauspieler Seth Rogen und Billy Eichner machen bei dem Projekt mit.

„König der Löwen“ (1994) gehört zu den erfolgreichsten Disney-Filmen und brachte dem britischen Sänger Elton John (70) für seinen Song „Can You Feel the Love Tonight“ einen Oscar. Seit 1997 läuft am New Yorker Broadway das gleichnamige Musical, das später auch in Hamburg seine Premiere feierte. (dpa(/KT)

Beyonce: Ihre 10 Filmversuche

Beverly Hood (1999)

Carmen: A Hip Hopera (Fernsehfilm – 2001)

Austin Powers in Goldständer (2002)

The Fighting Temptations (2003)

Der rosarote Panther (2005)

Dreamgirls (2006)

My Night at the Grammys (Fernsehfilm – 2007)

Cadillac Records (2008)

Obsessed (2009)

Epic – Verborgenes Königreich (Epic, Stimme – 2013)