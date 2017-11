Hat sich Lady Gaga verlobt?

Donnerstag, 02. November 2017, 12:40 Uhr

Lady Gaga soll einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung mit Christian Carino getan haben und sich verlobt haben. Die Sängerin und der Showbiz-Agent führen schon seit Anfang des Jahres eine Beziehung und laut der ‚US Weekly‘ scheint es nun ernster zu werden.

Lady Gaga mit Doku-Regisseur Chris Moukarbel (Lover von Jake Shears von den Scissor Sisters). Foto: Euan Cherry/WENN.com

Keiner von beiden hat sich bisher dazu offiziell geäußert, doch es wird vermutet, dass dies mit dem Gesundheitszustand der 31-Jährigen zusammenhängt. Sie hatte nämlich vor kurzem veröffentlicht, dass sie Fibromyalgie leidet, einer Krankheit, die weitläufige Muskelschmerzen, Gedächtnisprobleme, Stimmungsschwankungen und Müdigkeit verursacht.

Die Gerüchte um eine Verlobung kamen auf, nachdem die ‚Born This Way‘-Hitmacherin auf ihrem letzten Konzert so von dem 48-Jährigen geschwärmt hatte. Während des Gigs verkündete sie: „Als ich von der Bühne ging, wartete dort Christian auf mich, um zu sehen, ob alles okay ist. Das Beste am Verliebtsein ist, dass da einer ist, der dich auffängt, wenn du fällst.“

Unzertrennlich seit Januar

Das Paar soll seit dem ersten gemeinsamen Auftritt im Januar, als die beiden sehr eng und vertraut bei einen Kings of Leon-Konzert gesehen wurden, unzertrennlich sein. In Gagas Dokumentation über ihr eigenes Leben, ‚Gaga: Five Foot Two‘, verriet sie, dass sie Christian genau so oft wie ihre Familie nach Ratschlägen fragt. „Ich frage das nicht nur meinen Freund, sondern viele Leute in meinem Leben und meine Familie. Am Ende des Tages bin ich die Tochter meines Vaters, die Tochter meiner Mutter und die Schwester meiner Schwester.“