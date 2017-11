James Corden: Einen Kaffee-Einlauf von der Gattin

Donnerstag, 02. November 2017, 16:02 Uhr

TV-Star James Corden bekam fünf Tassen Kaffee – als Einlauf. Zu dieser ungewöhnlichen Behandlung überredete ihn seine Ehefrau Julia.

Foto: Nicky Nelson/WENN.com

Der 39-Jährige verrät, dass ihn seine Frau Julia zu der ungewöhnlichen Prozedur überredet habe. Er erklärt: „Ich ging in den Behandlungsraum. Sie haben ein paar verschiedene Öle auf meinen Kopf gerieben, das war großartig. Dann bekam ich eine Massage, die war unglaublich. Und dann sagten sie: ‚Okay, jetzt ist es an der Zeit für einen Kaffee.‘ Und ich sagte: ‚Großartig, ich mag ihn am liebsten mit Mandelmilch.‘ Aber dann meinten sie: ‚Nein, nein, wir werden fünf Tassen Kaffee in deinen Po fließen lassen.'“

Diese außergewöhnliche Behandlung soll dafür sorgen, dass das Immunsystem gestärkt wird und der Patient mehr Energie bekommt. James spüre aber keine der versprochenen Verbesserungen. Gegenüber der Zeitung ‚Daily Star‘ sagt der Talkshowmaster: „Ich werde ehrlich sein. Ich hatte schon besseren Kaffee.“

Corden lebt glücklich in den USA

Gemeinsam mit seiner schwangeren Frau und den beiden gemeinsamen Kindern Max (6) und Carey (3) lebt der Brite seit vielen Jahren glücklich in den USA, von wo aus er die ‚Late Late Show with James Corden‚ präsentiert. Manchmal vermisse die Familie ihre Heimat England aber trotzdem. „Wir haben aber diese kleine Box, die man an den Fernseher anschließen kann. Dadurch kann ich am Sonntagnachmittag immer das ‚Match of the Day‘ ansehen. Das finde ich unglaublich angenehm.“

