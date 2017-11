Liam Gallagher macht sich über Noels Band witzig

Donnerstag, 02. November 2017, 15:12 Uhr

Liam Gallagher macht sich über ein ungewöhnliches Mitglied in Noels Liveband lustig. Noel Gallagher trat am Dienstag (31. Oktober) in der britischen Musiksendung ‚Later… With Jools Holland‘ auf und performte zusammen mit den High Flying Birds seinen neuen Song ‚She Taught Me How To Fly‘.

Foto: Carsten Windhorst/WENN.com

Mancher Zuschauer mag sich wohl verwundert die Augen gerieben haben, denn im Hintergrund „spielte“ ein Bandmitglied eine Schere. Die Frau stand konzentriert vor ihrem Mikrofon und öffnete und schloss ihre Schere mit dem Takt. Während Noel in den Geräuschen wohl einen Mehrwert für seine neue Single sah, teilen nicht alle diese Ansicht. Seine Fans zeigten sich in den sozialen Netzwerken irritiert von der Scheren-Spielerin. Ein Nutzer auf Twitter schrieb: „Noel G hat eine Frau, die eine Schere spielt, auf der Bühne bei Jools Holland. Das ist sicher nur, um seinen Bruder gegen sich aufzubringen.“ Und tatsächlich dauerte es nicht lange, bis sich auch Liam zu Wort meldete.

Gallagher ist auf Tour

Ein Fan fragte den Ex-Oasis-Sänger auf dem Kurznachrichtendienst, ob er denn auch jemanden an der Schere spielen lassen würde. Liam antwortete darauf: „Leider nicht, aber bei mir spitzt jemand einen Bleistift und es klingt fantastisch, wenn man ein bisschen Schall darüber legt, wie ein ordentliches Bühnenequipment.“

Einem anderen Fan erwiderte Liam: „Leider nicht, aber jemand wird Sticker in ein Heft kleben und es wird mit ein bisschen Schall mega klingen, wie ein ordentliches Bühnenequipment.“ Und nachdem alle guten Dinge drei sind, bekam noch ein Fan eine ironische Antwort: „Leider nicht, aber jemand wird eine Banane auf der Bühne schälen und mit ein bisschen Schall klingt das mega, wie ein ordentliches Bühnenequipment.“ Liam befindet sich gerade auf großer Tour zu seinem neuen Album ‚As You Were‘. Die Fans des Musikers werden ihre Augen nun sicher noch gespannter auf die Bühne richten.