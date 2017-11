Sarah Nowak feiert Baby-Party für Mia Rose

Donnerstag, 02. November 2017, 13:35 Uhr

Die ehemalige ‚Bachelor‘-Kandidatin Sarah Nowak erwartet derzeit ihr erstes Kind. Deshalb feierte sie nun eine Baby-Party für die kleine Mia Rose.

Lange dauert es nicht mehr und das ehemalige Playmate und sein Verlobter Dominic Harrison werden zum ersten Mal Eltern. Noch in diesem Jahr soll das kleine Mädchen das Licht der Welt erblicken – und den Namen ihrer kleinen Maus verrieten die beiden auch schon: Mia Rose Harrison soll das Baby heißen. Deshalb war es nun an der Zeit, dass Sarah gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freundinnen eine Baby-Party feierte. Wie zu erwarten war dabei alles in der Farbe Rosa gehalten.

Über Social Media ließ die 26-Jährige ihre Fans an der Feier teilhaben. Diese zeigten sich vor allem von der Torte mehr als begeistert. Einer fehlte jedoch: Der Vater des Babys war nicht zugegen. Er hatte seine Baby-Party mit seinen Freunden bereits vor einigen Wochen im Münchner Club P1.

Hochzeit noch im November

Doch nicht nur auf die bald bevorstehende Geburt kann sich das Paar freuen: Am 11. November läuten für die beiden auch noch die Hochzeitsglocken. Wie sie gegenüber ‚Bunte.de‘ im Interview verrieten, soll das standesamtliche Ja-Wort im kleinen Kreise in Sarahs Heimatstadt Günzburg gegeben werden, ehe im Frühjahr 2019, wenn die kleine Mia dabei sein kann, dann die große Sause steigen wird.