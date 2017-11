Bella Hadid findet Sneaker am coolsten

Freitag, 03. November 2017, 19:53 Uhr

Bella Hadid bevorzugt Sneaker vor jedem anderen Schuhwerk. Die 21-Jährige, die Markenbotschafterin von Nike ist, verrät, dass sie jedes Outfit mit Sneakern kombiniert, egal ob es eine Jogginghose oder eine Abendrobe ist.

Madame leicht angepisst? Foto: IPA/WENN.com

Der lässige Style der Schuhe sei viel trendiger als jeder Stiletto. ‚Footwear News‘ erzähl das Model: „Ich würde alles mit ihnen kombinieren. Ich habe bereits Sneaker mit Abendkleidern, mit einem kurzen Kleid, mit einem langen Kleid, Sporthosen, Jogginghosen und Shorts getragen. Man könnte sie mit allem tragen und sie sehen immer cooler aus.“

Schon immer besessen von Sneakers?

Sie war schon früher wie besessen von den Schuhen: „Als allererstes hatte ich die hohen Converse in jeder Farbe, auch in den verrücktesten, so dass ich sie zu jedem Outfit kombinieren konnte. Dann wandte ich mich Basketball-Sneakern und Laufschuhen zu.“

Der Sportbekleidungsgigant, den die Brünette vertritt, hat sich anlässlich seines 35-jährigen Bestehens mit etlichen Designern zusammengetan, um einige Limited-Editions zu kreieren. Und Bella hat schon verraten, welche sie favorisiert: „Ich denke, jeder weiß, dass ich Virgil [Abloh] liebe. Seine Schuhe sind so persönlich. Sie sind so unterschiedlich zu anderen Schuhen, weil sie so persönlich ist.“