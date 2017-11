Kira Walkenhorst nach Hochzeit mit Freundin noch müde

Freitag, 03. November 2017, 12:58 Uhr

Das waren ja anstregende Tage für die schöne Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst. Nach ihrer Hochzeit muss sie sich erstmal ein wenig erholen und die ganzen Eindrücke verarbeiten.

Foto: WENN.com/ATP THILL Arthur

„Ich habe ganz, ganz viele Eindrücke miterleben dürfen, über die wir noch viel sprechen. Ich bin auch noch ein bisschen müde, weil die Zeit davor recht anstrengend war“, sagte sie am Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Aber ansonsten hat sich nicht viel geändert.“

Glückwunsch auch vom Verbands-Präsidenten

Die 26-Jährige hatte am Wochenende in Timmendorf ihre langjährige Freundin Maria Kleefisch (33) geheiratet – nur wenige Wochen nach der offiziellen Einführung der Ehe für alle. „Ich finde, es wurde allerhöchste Zeit, dass es in Deutschland auch möglich ist. Darüber freuen wir uns natürlich“, sagte Walkenhorst.

Ich habe Ja gesagt! Am Wochenende habe ich meine langjährige Freundin Maria in Timmendorfer Strand geheiratet. Wir... Posted by Beachvolleyball-Olympiasieger Laura Ludwig & Kira Walkenhorst on Mittwoch, 1. November 2017

Bei der offiziellen Bekleidung der deutschen Teams für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele in Pyeongchang am Donnerstag gratulierte DOSB-Präsident Alfons Hörmann mit einem Blumenstrauß zur Hochzeit. Walkenhorst und ihre Beach-Partnerin Laura Ludwig, die bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro Gold gewannen, starten demnächst nach einer Pause wieder mit dem Training. Die Flitterwochen werde sie kommendes Jahr nachholen.