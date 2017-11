Michael Jackson & Tom Petty sind reichste tote Topverdiener 2017

Freitag, 03. November 2017, 8:40 Uhr

Michael Jackson ist und bleibt der Topverdiener unter den toten Stars. Das englischsprachige Wirtschaftsmagazin ‚Forbes‘ berechnete auch in diesem Jahr wieder, welche Prominenten unter den reichsten Toten zu finden sind.

Michael Jackson und Lisa Marie Preseley 1997 in Südafrika. Foto: WENNPETER MOREY

Wie auch schon in den vergangenen vier Jahren geht Platz 1 wieder an den ‚King of Pop‘ – und das mit einem großen Abstand. Umgerechnet rund 65 Millionen Euro verdiente der Sänger im vergangenen Jahr, so viel wie kein Anderer. Als Grund für die immensen Einnahmen wird der Verkauf eines neuen Greatest-Hits-Albums, eine Cirque-du-Soleil-Show in Las Vegas sowie Anteile an Songrechten genannt.

Abgeschlagen auf Platz 2 folgt mit rund 34 Millionen Euro der Golfer Arnold Palmer.

Auf Platz 3 rangiert der Comiczeichner Charles M. Schulz, dem Charlie Brown und Snoopy innerhalb von 12 Monaten rund 33 Millionen Euro einbrachten. Die reichsten Fünf komplettieren mit Elvis Presley und Bob Marley zwei weitere Musiklegenden. Mit etwa 30 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro liegen sie in diesem Ranking aber weit hinter dem ‚Thriller‘-Interpreten zurück. Der am 2. Ojktober verstorbene Musiker Tom Petty kommt auf 17,6 Millionen Euro.

Platz 8 belegt Comiczeichner Theodor Seuss Geisel, besser Dr. Seuss, bekannt als Erfinder des weihnachtshassenden Grinch, mit 13,7 Millionen Euro.

Die 12 reichsten toten Verdiener 2017

1. Michael Jackson 75 Mio Dollar

2. Arnold Palmer 40 Mio

3. Charles Schulz 38 Mio

4. Elvis Presley 35 Mio

5. Bob Marley 23 Mio

6. Tom Petty 20 Mio

7. Prince 18 Mio

8. Dr. Seuss 16 Mio

9. John Lennon 12 Mio

10. Albert Einstein 10 Mio

11. David Bowie 9,5 Mio

12. Elizabeth Taylor 8 Mio