Miguel: Neues Album am 1. Dezember

Miguel veröffentlicht am 1. Dezember sein neues Album ‚War & Leisure‘. Der ‚All I Want Is You‘-Interpret hat bekannt gegeben, dass seine Fans den Nachfolger von ‚Wildheart‘ aus dem Jahr 2015 schon jetzt vorbestellen können.

Zwar ist die offizielle Tracklist noch nicht veröffentlicht, allerdings ist jetzt schon klar, dass die Platte eine Kollaboration mit Travis Scott namens ‚Sky Walker‘ enthält. Auch die Songs ‚Come Out And Chill‘ und ‚Told You So‘ werden auf der LP vertreten sein. Laut dem 32-jährigen Musiker sind seine neuesten Kreationen die „fröhlichsten“ seiner bisherigen Karriere. Erst kürzlich hatte er darüber gesprochen, dass Musik seiner Meinung nach die Kraft habe, eine ganze Generation zu formen, weshalb es für Künstler von besonderer Bedeutung sei, ihre Fans zu inspirieren.

„Alle meine Helden sind tot“

In einem Interview mit ‚Flood Magazine‘ sagte Miguel dem Pussy-Riot-Mitglied Nadya Tolokonnikowa: „Wie können wir ihnen weiterhin das geben, was sie sagen müssen, damit sie es wiederum den jüngeren Kids sagen, die mit ihren eigenen frischen Ideen aufwachsen, Grenzen ausloten und Menschen zusammen bringen? Für mich drehte sich Musik immer um mich. Und jetzt denke ich ‚Oh, warte mal, all meine Helden sind tot‘. Bowie, Prince, Michael. Eine Menge legendärer Menschen, die das Zeug, das wir heute hören und nach dem wir unser Zeug formen, gemacht haben, sind weg. Jetzt sind wir an der Reihe.“