Stranger Things: Millie Bobby Brown wollte hinschmeißen

Freitag, 03. November 2017, 8:49 Uhr

Millie Bobby Brown hätte fast das Schauspielern aufgegeben. Die 13-Jährige, die in der erfolgreichen ‚Netflix‘-Serie ‚Stranger Things‚ die Rolle der Eleven verkörpert und damit ihren Durchbruch schaffte, wollte ihre Karriere bereits beenden.

Foto: Netflix

In einem Interview mit dem Magazin ‚Variety‘ verriet sie: „Es war wie eine Wanze. Ich weiß, dass das verrückt klingt, aber wenn ich etwas finde, das ich machen möchte, kann mich niemand davon abhalten. Falls ich nicht wüsste, wie man näht, ich aber wirklich eine Leidenschaft dafür hätte, zu nähen, dann wars das, dann würde ich es lernen. Und so war es auch mit dem Schauspielern. Deshalb bin ich jetzt hier.“

Für „Logan“ wurde sie abgelegt

Ihr Wunsch, Schauspielerin zu werden, war so stark, dass ihre Familie aus dem englischen Bournemouth nach Florida in den USA umziehen musste. Daraufhin bekam Millie kleinere Rollen in Serien wie ‚Grey’s Anatomy‘, ‚Modern Family‘ oder ‚Navy CIS‘. Dann der Rückschlag: Für eine Rolle in ‚Logan‘, einem Spin-Off von ‚X-Men‘ wurde sie abgelehnt und überlegte, alles zu schmeißen.

Ein Beitrag geteilt von Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) am 31. Okt 2017 um 12:00 Uhr

Dazu sagt sie: „Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte, ich kann es [nicht mehr] machen. Dann habe ich aber [‚Stranger Things‘] bekommen und alles hat sich verändert. Das Schauspielern sei für sie mittlerweile so wichtig wie zu atmen.