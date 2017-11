Steffen Henssler heute endlich mal im Angriffsmodus?

Samstag, 04. November 2017, 18:25 Uhr

Steffen Henssler will es heute Abend wieder wissen – und kämpft in der zweiten Ausgabe seiner neuen ProSieben-Show „Schlag den Henssler“ um eine halbe Million Euro – heute um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Nicht ganz so zäh wie sein Vorgänger Stefan Raab: Steffen Henssler. Foto: ProSieben/Willi Weber;

Gegen wen er antritt, bestimmt das TV-Publikum live zu Beginn der Sendung. In der ersten Ausgabe von „Schlag den Henssler“ musste der 45-Jährige über die volle Distanz gehen – und schlug seinen Gegner erst nach quälend langen fünf Stunden im 15. und letzten Spiel. Bei der heutigen Ausgabe will der Hamburger dann auch endlich mal auf die Tube drücken: „Ich versuche diesmal, den Sack früher zuzumachen“, verspricht der Vater zweier Töchter. Und hoffentlich gibt es etwas mehr Entertainment, denn in seiner ersten Show bestach der TV-Koch vor allem durch beharrliches konzentriertes Schweigen. Ein paar tolle Sprüche mehr wären schon cool!

Kritik von Moderator Elton

Das sieht wohl auch Moderator Elton so. „Die Show braucht jemanden, der gegen den jeweiligen Kandidaten kämpft und ehrgeizig ist“, sagte er der Illustrierten ‚InTouch‘. „Mir persönlich war er etwas zu weichgespült. Ich finde, er hätte ruhig noch mehr Gas geben können. Noch mehr auf Krawall gebürstet sein. Er hat nach der Show auch zu mir gesagt, dass der Kandidat einfach so lieb und nett war, dass er ihn nicht schlecht machen wollte.“

Bei „Schlag den Henssler“ geht es heute um eine halbe Million Euro. Elmar Paulke kommentiert di9e Spiele. Als Music-Acts sind Samu Haber mit seiner Band „Sunrise Avenue“ („I Help You Hate Me“) und Newcomerin Alina („Nie Vergessen“) mit dabei.

Steffens Hensslers 10 Stationen beim TV

Hensslers Küche (NDR) 2006

Ganz & Gar Henssler (VOX) 2007

Die Küchenschlacht (ZDF) 2008-2010

Topfgeldjäger (ZDF) 2010 – 2014

2013–2017: Grill den Henssler (VOX)

Der Restauranttester (RTL) 2014

Steffen Henssler hinter Gittern (RTL) 2014

Die Steffen Henssler Challenge – Guter Geschmack gewinnt (RTL) 2014

Henssler grenzenlos (VOX) 2016

Schlag den Henssler (Pro7) 2017