Antonio Banderas trauert um seine Frau Mutter

Sonntag, 05. November 2017, 12:58 Uhr

Antonio Banderas nutzte Twitter, um der Welt mitzuteilen, dass seine Mutter am frühen Samstagmorgen gestorben sei. Postwendend erhielt er Hunderte Beileidsbekundungen.

Banderas und seine Mutter Ana Bandera Gallego (2008). Foto: epa efe

Der spanische Hollywood-Export trauert um seine „Mamá“. Seine Mutter sei am frühen Samstagmorgen gestorben, teilte der Spanier auf Twitter mit. „Heute um sechs Uhr morgens hat uns unsere Mutter Ana Bandera Gallego für immer verlassen“, schrieb der 57 Jahre alte Schauspieler und Ex-Ehemann von Melanie Griffith auf Twitter. Nach Medienberichten starb die Mutter des „Zorro“-Darstellers, eine ehemalige Lehrerin, mit 84 Jahren in einem Krankenhaus in ihrer Heimatstadt Málaga im Süden Spaniens.

Hunderte von Beileidsbekundungen

Auf Twitter erhielten Banderas und sein Bruder Javier sofort Hunderte von Beileidsbekundungen. „Wir werden eure Mutter immer in Erinnerung behalten. Sie war ein bezaubernder Mensch“, postete zum Beispiel Málagas Bürgermeister Francisco de la Torre.

Banderas ist zur Zeit wegen Dreharbeiten zur zweiten Staffel der TV-Serie „Genius“ in seiner Geburtsstadt Málaga. National Geographic widmet den zweiten Teil der Reihe dem spanischen Maler Pablo Picasso, der von Banderas gespielt wird. (dpa/KT)