Fahri Yardim in Netflix-Serie "Dogs of Berlin"

Sonntag, 05. November 2017, 16:01 Uhr

Schauspieler Fahri Yardim ist bei Streamingdiensten gefragt. Nach Maxdome hat ihm jetzt auch Netflix ein Projekt angeboten. In der Serie „Dogs of Berlin“ soll er mit einem bekannten deutschen Kollegen in der Unterwelt ermitteln.

Foto: AEDT/WENN.com

Das ging flott: Kaum hatte „Tatort“-Star Fahri Yardim mit „Jerks“ Anfang 2017 seine Streamingdienst-Premiere bei Maxdome, schon verpflichtet er sich für den nächsten Internet-Anbieter: Als nächstes steht der 37-Jährige für das Netflix-Projekt „Dogs of Berlin“ vor der Kamera.

Kampf gegen die Unterwelt

Zusammen mit Felix Kramer als Ostberliner Polizist Kurt Grimmer nimmt Yardim in der Rolle des deutsch-türkischen Kollegen Erol Birkan den Kampf gegen die Berliner Unterwelt auf. Die Serie soll zehn Folgen bekommen und 2018 zu sehen sein. Das ist dann die zweite in Deutschland für Netflix produzierte Serie. Noch steht auch die Premiere der ersten deutschen Serie aus: Die Premiere von „Dark“ steht am 1. Dezember an.

Mit Christian Ulmen hat Fahri Yardim im Sommer die 2. Staffel von ‚Jerks‘ abgedreht. Die Episoden sollen wieder bei Maxdome und zeitversetzt ei ProSieben zu sehen sein. Ein Starttermin ist noch nicht klar. (dpa/KT)

Fahri Yardims 10 bekanntesten TV- und Filmprojekte

Kebab Connection (2004)

Keinohrhasen (2007)

Türkisch für Anfänger (Serie) 2008)

Männerherzen (2009)

Kokowääh (2011)

Almanya – Willkommen in Deutschlandm (2011)

Der Medicus (2013)

Honig im Kopf (2014)

Vier gegen die Bank (2016)

Jugend ohne Gott (2017)