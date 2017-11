Kate Upton hat ihren Baseballer geheiratet

Sonntag, 05. November 2017, 9:50 Uhr

US-Model und Schauspielerin Kate Upton hat geheiratet. Die 25-jährige hat am Samstag den Bund für’s Leben geschlossen – mit dem (S-Baseball-Star Justin Verlander (34).

Foto: TNYF/WENN.com

Das Paar heiratete in einer romantischen Zeremonie Castiglion del Bosco in der Provinz Siena in der Toskana/Italien. Das wohl berühmteste ‚Sports Illustrated Swimsuit’Covermodel zeigte sich in einem klassischen, voluminösen Brautkleid nebst Schleier. Die Brautjungfern kamen in fliederfarbenen Lila Kleidern, wie Fotos verrieten. Beide sind seit Anfang 2014 ein Paar, seit eineinhalb Jahren sind sie verlobt.

Honeymoon in der Toskana?

Erst am Mittwoch gewann Verlander mit seiner Baseballmannschaft „Houston Rockets“ in Los Angeles erstmals die World Series. Schon das war ei8n Freund zum Feiern. Unmittelbar nach dem Spiel machte Kate überschwängliche Selfies mit den Siegern.

Offensichtlich wird das frisch vermählte Paar in Italien auch gleich die Flitterwochen absolvieren. Dazu sagte sie kürzlich gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: “Wir haben wegen der langen Baseball-Saison und unseren vollen Terminkalendern nicht oft die Zeit, Familienurlaube zu machen. Es wäre toll, wenn wir das bei unserer Hochzeit nachholen könnten”.

Der Durchbruch gelang ihr mit ihrem Auftreten in der kultigen, jährlichen Badeklamottenausgabe von ‚Sports Illustrated Swimsuit Issue‘ 2011.