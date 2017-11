Lena Gercke: Heiratet sie bald ihren Kilian?

Sonntag, 05. November 2017, 8:59 Uhr

Lena Gercke spricht über ihre Hochzeitspläne. Seit rund eineinhalb Jahren ist die Gewinnerin der ersten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ bereits mit dem Sportarzt Kilian Müller-Wohlfahrt aus München liiert.

Foto: AEDT/WENN.com

Die beiden halten ihre Liebe größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun sprach die 29-Jährige darüber, wie sie sich ihre Hochzeit vorstellt. Läuten da etwa schon die Hochzeitsglocken? Gegenüber ‚vip.de‘ sagte das blonde Model in einem Interview: „Da gibt es natürlich die einen, die die ganze Presse einladen und das vor ganz vielen Leuten feiern. Und dann gibt es andere, die heiraten und man hat’s gar nicht mitbekommen – und das finde ich irgendwie cool. Ich glaube, das ist ein ganz intimer Moment, der nur den zweien gehören sollte und der Familie.“

Hochzeitskleid soll maßgeschneidert sein

Und auch was das Hochzeitskleid anbelangt, hat Lena schon ganz bestimmte Vorstellungen. Am wichtigsten sei ihr jedoch, dass es passt wie angegossen, weshalb sie es sich gerne maßschneidern lassen würde. „Es muss einfach so sein, dass man sich rundum wohl fühlt. Man will ja auch den ganzen Abend darin tanzen und sich bewegen können.“