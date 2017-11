Trailer "Wonder Wheel" mit Kate Winslet und Justin Timberlake

Sonntag, 05. November 2017, 16:53 Uhr

Am 11. Januar 2018 startet mit „Wonder Wheel“ der neue Film von Woody Allen in den hiesigen Kinos. Das Drama feierte im Oktober beim renommierten New York Film Festival seine Premiere.

Frau Winslet beim Flanieren. Foto: 2016 Warner Bros. Ent.

Vor dem pittoresken Meerespanorama auf Coney Island in den 1950er-Jahren taucht Vittorio Storaro „Wonder Wheel“ in die poetischen Bilder einer dramatischen Geschichte voller Leidenschaft, Gewalt und Verrat. Der Film wurde von den Amazon Studios produziert.

Allen, der damit seinen 47. Film als Regisseur vorlegt, schrieb übrigens auch das Drehbuch zu den ineinander verworbenen Geschichten.

Und darum geht’s

In „Wonder Wheel“ geht es um vier Menschen deren Lebensläufe sich im hektischen Treiben des Vergnügungsparks auf Coney Island kreuzen. Die emotional instabile Ex-Schauspielerin Ginny (Kate Winslet) jobbt jetzt in einem Meeresfrüchte-Imbiss. Ginnys ungehobelter Mann Humpty (James Belushi) betreibt ein Karussell. Der attraktive junge Rettungsschwimmer Mickey (Justin Timberlake) träumt von einer Karriere als Bühnenautor. Und Humptys seit Langem getrennt lebende Tochter Carolina (Juno Temple) versteckt sich derzeit vor einer Gangsterbande in der Wohnung ihres Vaters.