Verlosung: Gewinnt hier Tickets für "Thor 3" im IMAX

Sonntag, 05. November 2017, 17:58 Uhr

Wir haben hier zwischendurch eine tolle Überraschung für alle Actionfilm-Comedy-Fans. Zusammen mit dem IMAX Berlin verlosen wir 3×2 Tickets für „Thor – Tag der Entscheidung„.

Foto: Jasin Boland/Marvel Studios 2017

Den Blockbuster mit den drei Hollywood-Superstars Chris Hemsworth, Tom Hiddleston und Cate Blanchett sollte man definitiv auf der großen Leinwand genießen. Wir haben sogar Tickets für eine 3D-Vorstellung im IMAX Berlin.

IMAX-Kinos sind bekannt dafür, dem Zuschauer das Kino-Spektakle besonders nah zu bringen. Dank einer besonders breiten Leinwand und einem aufwendigen Sound-System fühlt es sich wirklich so an, als wäre man in der Welt des Filmes. Diese Technik ist natürlich besonders beeindruckend bei Filmen mit groß angelegten Specialeffects und weiten Perspektiven.

Wer sich selbst oder einem Freund eine tolle Kino-Überraschung machen will, hat hier die perfekte Gelegenheit!

klatsch-tratsch.de verlost 3 x 2 Tickets

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für die Vorstellung am Mittwoch, den 8. November, um 20 Uhr auf Englisch in Berlin. Um teilnehmen zu können, musst Du außerdem Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 7. November 2017 17 Uhr in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Thor“.

Deine Mail geht an: [email protected] Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.