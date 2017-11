"Bauer sucht Frau" Folge 4: Gerald ist glücklich - Günther angewidert

Montag, 06. November 2017, 22:13 Uhr

Heute Abend gab es die vierte Folge der 13. Staffel von „Bauer sucht Frau“. Wioe jeden Montag präsentieren wir hier die Highlights der zweistündigen Kuppelshow mit Inka Bause.

Gerald hat sich entschieden: Er möchte die weiteren Tage mit Anna verbringen. Foto: MG RTL D

Bei Farmer Gerald (31) steht eine Entscheidung an. Anna oder Christine – Wer muss nach Hause fahren? Gerald: „Ich bin jetzt leicht angespannt. Ich möchte niemandem wehtun, aber ich möchte gerne zu zweit die Hofwoche weiter machen.“ Anna (27, Projektleiterin) und Christine (24, Studentin) wünschen sich nichts sehnlicher, als die Auserwählte zu sein, die in Namibia bleiben kann.

Aber Gerald hat sich entschieden: „Ich würde mich sehr freuen, wenn ich die weiteren Tage mit der Anna verbringen kann! Christine, du bist so ein positives, freundliches Mädchen. Ich denke, du wirst noch so manchem Verehrer das Herz brechen. Mein Herz hat sich für Anna entschieden.“

Gerald, der attraktive Farmer aus Namibia und Anna

Foto: MG RTL D / Christian Stiebahl

Gerald entführt Anna zu einer Geparden-Führung in einer Wildtierauffangstation und zu einem Besuch bei einer Paviankolonie. Die beiden genießen die Zweisamkeit und kommen sich näher. Gerald gesteht: „Ich denke, dass ich schon ein bisschen verliebt bin in Anna!“

Anna geht es wohl ähnlich: „Ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Wenn man etwas möchte, dann wird man einen Weg finden. Wenn sich bei uns wirklich Gefühle entwickeln, dann werde ich einen Weg finden hierhin zu kommen oder er halt zu mir. Davon bin ich fest überzeugt.“

Bei Sekt, einem kuscheligen Feuerchen und Häppchen will Günter von Rosi wissen, ob es eine gemeinsame Zukunft geben wird. Foto: MG RTL D

Günther ist angewidert

Milch-Verabscheuer Günter (66), ist über seinen Schatten gesprungen und hat seiner Rosi (59, Altenpflegerin) Butter besorgt. Doch woher kommt das Milchtrauma bei dem liebevollen Thüringer? „Als Kind war ich einmal krank und meine Oma hat mich mit Hausmitteln behandelt: Milch heiß gemacht, Honig rein und so lange eingetrichtert, bis es wieder hoch kam. Und seitdem sind Milchprodukte erledigt für mich! Wenn ich Milchprodukte rieche, muss ich weg.“ Wie schlimm es um Günter steht, erfährt Rosi am eigenen Leibe. Als sie ihren mitgebrachten Käse auf ihr Brot legt und isst, stürmt Günter angewidert ins Freie. Rosi geht hinterher, nimmt Günter in den Arm und verspricht: „Das tut mir leid. Ich werde in Zukunft schauen, dass ich Käse vermeide.“

Rosi zeigt Günter, wofür ihr Herz brennt: Klangschalenmassagen. Foto: MG RTL D

Kein Wunder, dass später Wurstmachen auf dem Programm steht. Mit Leidenschaft und viel Routine macht sich Günter ans Werk. Rosi ist beeindruckt. Dann zeigt Rosi Günter, wofür ihr Herz brennt: Klangschalenmassagen. Günter ist zunächst skeptisch, entspannt sich dann aber doch: „Es war wirklich interessant!“ Doch wie wird es mit den Beiden weitergehen? Der Tag der Abreise ist nahe. Bei Sekt, einem kuscheligen Feuerchen und Häppchen will Günter wissen, ob es eine gemeinsame Zukunft geben könnte: „Ohne dich wird mir etwas fehlen. Du gefällst mir!“ Rosi geht es genauso. Sie verspricht: „Ich mag dich auch und ich komme gern wieder!“

Marlies und André kommen sich immer näher. Foto: MG RTL D

André und Marlies sind schon verliebt

André (60), wird von Marlies (58, Gymnastiktrainerin) bei seinem Gang zum Markt begleitet. Dort verkauft der charmante Schweizer drei Mal pro Woche seine Eier und seinen Käse. Vollbeladen machen sich beide auf den beschwerlichen Weg ins Tal. Marlies genießt die Zeit auf dem Markt und hat große Freude beim Verkaufen. André bedankt sich mit einem Blumenstrauß für die Unterstützung. Sprachlos und glücklich fällt Marlies André um den Hals. „Verliebt sind wir beide und es ist schön zu schauen, was daraus wird“, so Marlies Fazit. Ihre Bewunderung für den kreativen Bergbauern wächst immer mehr. „André versucht immer alles selber zu reparieren, er wirft nichts weg. So einen Mann habe ich wirklich gesucht. Ich finde das wirklich toll! Das ist so schön hier.“ André geht es ähnlich: „Marlies würde hier sehr gut hinpassen.“

André bedankt sich bei Marlies mit einem Strauß Blumen. Foto: MG RTL D

Bei Uwe stinkt’s

Uwe (43), der waschechte Westerwälder, wird am Morgen von Iris überrascht: Die 51-jährige Berufsreiterin kommt bestens gelaunt aus dem Hotel und hat einen Staubwedel dabei. Uwe gesteht: „Mit einem Staubwedel habe ich noch nie gearbeitet, ich arbeite ja sonst eher mit einer Gabel und einem Besen!“ Dann geht er los, der große Hausputz. Trotz vieler Spinnennetze und anderem Ungeziefer haben die beiden Spaß. Doch dann entdeckt Iris den Misthaufen direkt vor dem Küchenfenster. Iris: „Das ist ja außergewöhnlich. Da kocht man und da stinkt es. Sollte es mit Uwe etwas werden, sollte er doch schauen, dass da jeden Tag etwas mehr von dem Mist wegkommt.“

Das sieht Uwe aber ganz anders: „Der Haufen ist halt nahe beim Stall. Ich kann nicht jeden Tag mit der Karre über den halben Hof fahren! So muss das bleiben!“