"Fifty Shades Of Grey - Befreite Lust": Der erste Trailer

Montag, 06. November 2017, 20:13 Uhr

Endlich ist es soweit: Die Leute, die von echtem Sex und diversen Spielarten keine Ahnung an haben, werden sich auf „Fifty Shades Of Grey – Befreite Lust“ freuen.

Foto: Universal Pictures

Mit dem dritter Teil des „Sado-Maso_Märchens“ startet am 8. Februar 2018 das große und von Fans sehnsüchtig erwartete Finale des putzigen Franchises – basierend auf den Bestseller-Romanen von E. L. James – in den deutschen Kinos. In den Hauptrollen: Dakota Johnson und Jamie Dornan als Christian Grey und Anastasia Steele.

Wir präsentieren hier ganz frisch den ersten Trailer mit postkartenreifen Bildern!

Intrigen, Leidenschaft und gaaanz viel Liebe

Nach ihrer Hochzeit schweben Ana und Christian zwar im siebten Himmel, doch schon bald legt sich ein bedrohlicher Schatten über das Glück der Frischvermählten: Christian wird von seiner mysteriösen Vergangenheit eingeholt und ein gefährlicher Bekannter bedroht die Ehe und Familie der beiden – verstrickt in kriminelle Intrigen und im Sog dunkler Leidenschaft muss die erstarkte Ana erneut um ihre Liebe kämpfen.

Foto: Universal Pictures

Übrigens: Die Besteller von E. L. James sowie ihr neuer Roman „Darker – Fifty Shades of Grey. Gefährliche Liebe von Christian selbst erzählt“, der pünktlich zu Weihnachten am 8. Dezember 2017 erscheinen wird, wurden vom Random House Verlag veröffentlicht.