Jerry Williams: Indiepop-Frischware von der Insel

Montag, 06. November 2017, 16:54 Uhr

Hier wieder Neues aus unserer Newcomer-Ecke! Auf der Insel geht für Jerry Williams schon einiges und sie wird drüben momentan als eine der Indie-Pop Entdeckungen gefeiert. BBC und Co hat sie schon länger auf dem Schirm – und das auch mehr als verdient wie wir finden.

Foto: ShotbyPhox

Wie passiert so etwas? Eine 21-jährige Indie-Pop Singer Songwriterin aus Portsmouth kommt um die Ecke, ohne großes Label, ohne großes Marketing im Rücken und verzaubert einfach jeden. Sie legt mit dem knapp 2:30 Minuten langen Song „Mother“ einen Power-Pop Hit vor, der bereits über 5.000.000 Streams bei Spotify eingesammelt hat – ein Zahl die andere Künstler meist nur durch enorme Anstrengungen ihres Major-Labels hinbekommen – wenn überhaupt.

In den Top 3 der UK-Acts ohne Plattenvertrag

Sie muss irgend etwas Besonderes haben, irgendeine Art von Magie, denn sie bekommt ohne Plattenvertrag Airplay von der BBC, wird dort Artist Of The Week, bekommt den Track Of The Week für „I’m Not In Love With You“, nimmt sogar schon eine Live Radio Session auf und spielt schon sehr früh einige Support Shows (z.B. für Vanessa Carlton in Deutschland).

Außerdem spielt sie gerne auf Festivals und tourt viel.

Ihr Lebenslauf weist eigentlich keine echten Besonderheiten auf: Ihre ersten eigene Songs hat sie mit 12 Jahren komponiert. Sie lernte klassische Gitarre und gab ihr erstes Konzert mit 17. Mit 21 hat bereits drei EPs selbst veröffentlicht.

Ihre EP „Let’s Just Forget It“ hat zum Beispiel quasi im Vorbeigehen den „Best Produced Release 2016 Unsigned Music Award“ gewonnen. In Fachkreisen wird sie mittlerweile als eine der Top 3 der Briten-Acts ohne Plattenvertrag gehandelt.

Dieser Ruf eilte ihr voraus und brachte ihr jüngst eine Einladung zum „Great Escape first fifty” und zum „SXSW Festival 2018“ ein. Ein weiteres Highlight ihrer noch jungen Karriere.

Nun veröffentlicht Jerry Williams „Mother“ auch gerade in Deutschland.