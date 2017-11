Nick Jonas: Ist die hier seine Neue?

Montag, 06. November 2017, 17:36 Uhr

Nick Jonas soll in Georgia Fowler eine neue Liebe gefunden haben. Der ‚Jealous‘-Sänger datet laut Berichten von ‚Us Weekly‘ das 25-jährige Model und soll sie auch zur Verlobungsparty seines Bruders Joe Jonas und dessen Partnerin Sophie Turner am Samstag (4. November) mitgebracht haben.

Foto: WENN.com

Im Restaurant Mamo in New York stellten die zwei Turteltauben angeblich für alle sichtbar ihre Zuneigung zur Schau. Auch in ihrer Instagram-Story soll die hübsche Brünette Bilder und Videos der Feier online gestellt haben. Obwohl das Paar getrennt voneinander bei dem Event ankam, sollen sie es im selben Wagen verlassen haben. Offiziell haben jedoch weder Nick noch Georgia die Beziehung bestätigt.

Vor kurzem verriet der 25-jährige Schauspieler bereits, wie seine Traumpartnerin ticken sollte. „Du musst ehrlich, vertrauenswürdig und eine Hunde-Person sein – keine Katzen-Person“, sagte er gegenüber ‚Buzzfeed.com‘. Anschließend stellte der ‚Camp Rock‘-Star klar, dass letzteres nur ein Witz war – er aber „Hunde bevorzuge“.

Ein Beitrag geteilt von GEORGIA FOWLER (@georgiafowler) am 3. Nov 2017 um 14:33 Uhr

Immer ehrlich sein

„Mein bester Dating-Rat ist, geradeheraus und ehrlich zu sein. Sogar wenn du du denkst, dass die Wahrheit nicht das ist, was die Person hören will, ist sie immer besser als Unehrlichkeit.“ Eine eigene Familie sei jedoch noch zu früh für den Mädchenschwarm: „Ich denke, es ist gerade nicht das Richtige für mich. Aber ab einem gewissen Punkt in der Zukunft würde ich es lieben, Vater zu sein.“