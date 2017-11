Best Dresses of the Day (503): Dakota Johnson und Co.

Dienstag, 07. November 2017, 16:10 Uhr

Anlässlich der LACMA Art & Film Gala am vergangenen Sonntag in Los Angeles zeigten sich Hollywoodstars wie Dakota Johnson und Topmodel Naomi Campbell auf dem roten Teppich und präsentierten sich in ausgefallenen Roben vor der Presse.

Foto: Apega/WENN.com

Dakota Johnson in Gucci

Dakota trug eine roséfarbene Kreation aus dem Hause Gucci. Das bodenlange Dress betörte mit langen Ärmeln, einem tiefen Dekolleté und glitzernden Verzierungen in Silber. Hingucker waren aufwendige, filigrane Applikationen an den Schultern des Kleides. Dazu kombinierte die 28-Jährige „Fifty Shades of Grey“-Schauspielerin luxuriöse Ohrringe und wählte einen kräftigen Rotton für ihre Lippen.

Foto: WENN.com

Naomi Campbell in Versace

Auch Naomi Campbell konnte mit ihrem eleganten Look überzeugen. Die 47-Jährige erschien in einer hautengen Robe von Versace. Das champagnerfarbene Dress punktete ebenfalls mit schimmernden Verzierungen und setzte die sportliche Figur der Britin perfekt in Szene. Der One-Shoulder-Schnitt verlieh dem Outfit die interessante Note. Naomi kombinierte ihr Kleid mit silbernen High Heels und trug ihr Haar zu edlen Wellen frisiert. (HA)