"Die Höhle der Löwen": Die hier zeigen ihre Ideen in Folge 10

Dienstag, 07. November 2017, 18:37 Uhr

Auch in der heutigen Folge von „Die Höhle der Löwen“ kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl um die Gründer bzw. Erfinder mit den besten Geschäftsideen. Und die hier sind heute dabei:

Die Herrschaften lösen ein Problem. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Too Good To Go aus Düsseldorf/Kopenhagen

Ihre Mission: die Lebensmittelverschwendung in Gastronomie-Betrieben zu reduzieren. Jedes Jahr landen allein in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Nicht weil diese schlecht sind, sondern weil sie am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden dürfen. Ein Umstand, den die deutsch-dänischen Gründer von Too Good To Go nicht hinnehmen wollten. Peter Wiedeking (45), Julian Stützer (31), Thomas Björn Momsen (25), Klaus Pedersen (26) und Stian Olesen (29) haben eine App entwickelt, in der man in Restaurants vergünstigtes Essen kaufen kann, welches sonst entsorgt werden müsste.

Um ihr Konzept weiter auszubauen, brauchen die Gründer von Too Good To Go die Hilfe der „Löwen“. Das deutsch-dänische Start-up benötigt die stolze Summe von 1.000.000 Euro und würde fünf Prozent seiner Firmenanteile abgeben. Welcher „Löwe“ lässt sich auf diesen Deal ein?

V.l.: Stian M.H.Olesen, Julian Stützer, Klaus B. Pedersen, Thomas Bjørn Momsen und Peter Wiedeking präsentieren „Too Good To Go“. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Blinkerhandschuh aus Bensheim

Der Ruhestand ist für Harald Gerhard (69) keine Option! Als er eines Abends mit seinem Fahrrad fast verunglückte, weil ein Auto ihn übersah, kam ihm die Idee: Der „Blinkerhandschuh“! Harald Gerhard tüftelte über drei Jahre an den Handschuhen, deren Zeigefinger bei Bedarf blinken und so den Fahrrichtungswinkel anzeigen.

Doch nicht für Fahrradfahrer ist der „Blinkerhandschuh“ geeignet, auch Schulkinder, Inliner- oder Skateboardfahrer gehören zur Zielgruppe von Harald Gerhard.

Harald Gerhard aus Bensberg zeigt seinen „Blinkerhandschuh“. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Nun will der Ingenieur getreu seinem Motto „Blinker an der Hand – Gefahr gebannt“ in die Massenproduktion gehen und sucht ein Investment in Höhe von 80.000 Euro und bietet dafür 20 Prozent seiner Firmenanteile an. Wird der 69-Jährige einen „Löwen“ von dem Nutzen des Produkts überzeugen?

Sqyle aus München

„Investorensuche ist auch ein bisschen wie die Partnerschaftssuche“, so Wanda Egger (43) vor ihrem Pitch: „Ich bin sehr gespannt, was die ‚Löwen‘ von meinem Produkt halten.“ Dating-Apps gibt es viele, aber die gebürtige Französin möchte mit Sqyle die deutsche und europäische Datingszene revolutionieren.

Ralf Dümmel nimmt den Handschuh unter die Lupe. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Wanda legt besonders Wert auf Exklusivität, denn nur die Mitglieder entscheiden, wer die nächsten Mitglieder der Community werden. „Aber das ist nur der Anfang. Die App ist die Tür zu einer ganzen Welt von Dienstleistungen, um Dates schöner und bequemer zu machen“, erklärt die Gründerin von Sqyle.

Wird einer der „Löwen“ für 10 Prozent Firmenanteile 120.000 Euro in eine Dating-App investieren?

Wanda Egger aus präsentiert die Dating-App „Sqyle“. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

IntHim aus Baden-Baden

Für viele Menschen ist es ein Tabuthema, für Francesco Indirli (33) ein Geschäftsmodell: die männliche Intimpflege. Der Italiener hat die Pflegelinie „IntHim“ speziell für den Intimbereich des Mannes entwickelt. Für Frauen sind Intim-Pflegeprodukte schon im Alltag angekommen, bei Männern sieht es allerdings etwas anders aus.

Francesco Indirli Männerreihe „IntHim Mix“.

Der gelernte Eventveranstalter ist sich sicher, eine Marktlücke mit „IntHim“ entdeckt zu haben. Nach dreijähriger Entwicklungszeit bietet er eine Waschlotion und das Comfort-Gel an – vollgepackt mit hochwertigen, effektiven und natürlichen Inhaltsstoffen, die den männlichen Intimbereich pflegen und erfrischen sollen. Für ein größeres Vertriebsnetzwerk sucht Francesco nun einen strategischen Partner und bietet den „Löwen“ 20 Prozent der Firmenanteile für 100.000 Euro.

Ist Intimpflege für Männer ein Investment für die „Löwen“?

Flavio Cuoni (l.) und Othmar Müller präsentieren einen Online-Torten-Konfigurator. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Biskitty aus A-Wien

Das Credo von Flavio Cuoni (33) und Othmar Müller (40) lautet: „Sags mit Torten statt mit Worten.“ Und damit die Torte wieder das Highlight auf jeder Kaffee-Tafel ist, haben sie den weltweit ersten 3D-Tortenkonfigurator entwickelt. Über die Website von Biskitty kann der Interessent individuell seine Wunschtorte kreieren: Durchmesser, Geschmack, Farbe, Muster sowie Verzierung und Topper. Kühlelemente in der Verpackung sorgen dafür, dass die Torte frisch zum Wunschtermin beim Empfänger ankommt. Um ihr Geschäft weiter auszubauen, benötigen sie 100.000 Euro und bieten 25 Prozent an der neu zu gründenden GmbH an. Geschmacklich überzeugen die Torten, aber ist das auch ein Business-Case für die „Löwen“?