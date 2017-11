Gigi Hadid kommt mit neuer Schuhkollektion

Dienstag, 07. November 2017, 22:10 Uhr

Gigi Hadid bringt bald eine neue Schuhlinie zusammen mit Stuart Weitzman auf den Markt. Die 22-Jährige, die letztes Jahr schon mal mit dem Fashiondesigner kollaborierte, hat sich nun abermals mit dem 76-Jährigen zusammengetan, um am 15. November ihre zweite Schuhkollektion zu veröffentlichen.

Foto: star.press/WENN.com

Diese Linie wird die beiden exklusiven Mule-Modelle ‚Eyelove‘ und ‚Eyelovemore‘ beinhalten. Gleichzeitig dazu gibt es eine Kurzfilm mit der Style-Muse in der Hauptrolle. Auf der Internetseite des Labels werden Fans dazu aufgerufen, sich für den Newsletter einzutragen, um eine Chance auf die limitierten Designs zu bekommen.

Es lautet dort: „Sei der erste, der die limitierten Gigi-Mules shoppt, den ‚EYELOVE‘ und den ‚EYELOVEMORE‘, und eine Vorschau zu dem Kurzfilm mit Gigi Hadid erhält. Trag dich jetzt ein, um auf die VIP-Liste zu gelangen.“ Obwohl die Laufsteg-Schönheit schon früher in einigen Fashionkampagnen des Labels mitwirkte, war es eine andere Erfahrung, selbst zu designen.

Sie hatte den Look genau im Kopf

Über die Kreation des Gigi Boot berichtete das Model gegenüber ‚Fashionista‘: „Ich habe die ganze Zeit an mich selbst gedacht, wie ich überall in New York herumlaufe, Tag und Nacht. Ich hatte das Aussehen des Schuhs in meinem Kopf, aber das war immer etwas schwieriger auszuführen als bei Kleidung. Diese Designs müssen sexy und sportlich vereinen, Behändigkeit und Anmut gleichzeitig aufweisen.“ Dies ist ihr im Endeffekt aber gelungen.

Ein Sprecher der Marke kommentiert den Gigi-Boot mit: „[Gigi war] sehr inspiriert von dem Stellar Boot der Marke, aber sie nutzte ihre eigene Kreativität, um ihm einen einzigartigen und persönlichen Touch zu verleihen.“