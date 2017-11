Gigi und Bella Hadid bejubeln den Herrn Papa öffentlich

Dienstag, 07. November 2017, 15:40 Uhr

Gigi und Bella Hadid gratulierten ihrem Vater im Netz zum Geburtstag. Gigi konnte am Ehrentag ihres Daddys zwar nicht selbst anwesend sein, ließ es sich aber nicht nehmen, auf ihren Social Media-Kanälen eine Lobrede über den nun 69-Jährigen zu hinterlassen.

Die Hadid-Schwestern mit dem nepalesisch-amerikanischer Modedesigner Prabal Gurung. Foto: LK/WENN

„Happy Birthday an meinen unglaublichen Daddio @mohamedhadid. Ich bin so stolz darauf, dich meinen Dad nennen zu dürfen und so dankbar, einen witzigen, klugen, kreativen, charismatischen, großzügigen Gentleman wie dich zum Papa zu haben – der übrigens auch einer meiner Lieblingsköche ist“, erklärte die 22-Jährige. Und obwohl sie nicht an der Feier teilhaben konnte, sei sie trotzdem im Geiste immer bei ihrem Vater und wünsche ihm einen wundervollen Tag. Auch ihre kleine Schwester Bella ließ ihre Fans am Geburtstag des Vaters teilhaben.

Der witzigste Mann, den sie kennt

Sie teilte ein Foto von sich und Mohamed auf dem roten Teppich und schrieb dazu: „Deine Großzügigkeit, deine Energie, deine Arbeitsethik, dein Antrieb und deine Liebe erstaunen mich jeden Tag aufs Neue. Ich wünschte, ich könnte dir gerade die größte Umarmung der Welt geben. Du bist der witzigste Mann, den ich kenne und du schaffst es immer, einen ganzen Raum zum Schweigen und Lächeln zu bringen.“